“Envidiosa” vuelve hoy a Netflix: a qué hora se estrena la temporada 3

“Envidiosa” vuelve a arrasar en Netflix: la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani estrena este miércoles su tercera temporada, una de las más esperadas por los fans tras el éxito de las primeras entregas.

La comedia —que se mantiene entre lo más visto de la plataforma— sigue la historia de Victoria, una mujer que atraviesa una profunda crisis al cumplir los 40. El proyecto reúne a grandes figuras como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

Después de un debut arrollador en 2024 y del lanzamiento de la segunda parte en febrero, Netflix ya tiene lista su nueva tanda de episodios.

A qué hora se estrena la temporada 3 de “Envidiosa”

La tercera temporada llegará este miércoles 18 de noviembre y estará disponible en la plataforma desde las 5 de la madrugada (hora de Argentina).

De qué trata “Envidiosa”

Vicky Mori (Siciliani) lleva años en pareja con Daniel, pero al ver que todas sus amigas se casan y forman familias, comienza a cuestionar su vida y aparece un sentimiento incómodo: la envidia.

Cansada de esperar, decide dar un giro radical y le plantea un ultimátum a su pareja: o se casan, o la relación se termina. Desde ese momento, Vicky inicia un viaje de autodescubrimiento lleno de humor, situaciones caóticas y momentos emotivos mientras intenta encontrar su propio camino, cumplir sus deseos y entender qué quiere realmente para su futuro.

El elenco de “Envidiosa”: quién es quién