«No podemos protegerlos»: HBO Max lanzó el nuevo tráiler de la serie de Harry Potter y reveló detalles del elenco

La magia regresa a la pantalla con la promesa de refundar un fenómeno global. HBO Max lanzó el esperado tráiler oficial de la serie de Harry Potter, la ambiciosa superproducción que volverá a adaptar desde cero los siete libros creados por J.K. Rowling. La primera entrega, centrada en «La Piedra Filosofal», llegará al catálogo de la plataforma durante las Navidades de este 2026.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, sumerge al espectador en el mítico Gran Comedor de Hogwarts durante el banquete de bienvenida y la ceremonia del Sombrero Seleccionador. Con una estética renovada pero fiel al universo original, el tráiler muestra los primeros dilemas del joven mago: «Todos creen que soy un gran mago… pero no me sale nada», se lamenta el protagonista antes de encontrar en los partidos de Quidditch su oportunidad para brillar.

El nuevo trío de Hogwarts y el estelar reparto adulto

Uno de los secretos mejor guardados por la producción era la química del elenco infantil que heredará los papeles que inmortalizaron a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. La primera temporada contará con ocho episodios y ya tiene confirmada de forma anticipada su segunda entrega para adaptar «La Cámara de los Secretos».

El reparto principal quedó confirmado de la siguiente manera:

El trío protagonista: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout en el rol de Ron Weasley y Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger.

como Harry Potter, en el rol de Ron Weasley y interpretando a Hermione Granger. Las autoridades de Hogwarts: John Lithgow encarna al director Albus Dumbledore, Janet McTeer a la profesora McGonagall, Paapa Essiedu al temido Severus Snape y Nick Frost al entrañable Hagrid.

encarna al director Albus Dumbledore, a la profesora McGonagall, al temido Severus Snape y al entrañable Hagrid. Aliados y antagonistas: Lox Pratt dará vida a Draco Malfoy, Rory Wilmot a Neville Longbottom, Luke Thallon al profesor Quirrell, Bertie Carvel al ministro Cornelius Fudge y Johnny Flynn al villano Lucius Malfoy.

Siete libros, siete temporadas: la apuesta de largo recorrido

El plan trazado por HBO busca convertir cada uno de los libros en una temporada completa, permitiendo profundizar en tramas, personajes secundarios y pasajes que las películas del cine debieron omitir por cuestiones de tiempo.

El nuevo tráiler expande considerablemente la mirada sobre los pasillos oscuros del colegio de Magia y Hechicería y plantea la gran incógnita del año: si esta adaptación logrará construir una identidad propia frente al recuerdo imborrable de las películas que marcaron a toda una generación a comienzos de los años 2000.