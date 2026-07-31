Así será el primer hotel oficial de Harry Potter: dónde estará y qué experiencias ofrecerá a los fanáticos

El sur alemán se prepara para incorporar una propuesta inédita para los seguidores del joven mago. El proyecto incluirá el primer alojamiento oficial ambientado en el universo de Harry Potter y una nueva área temática construida con millones de piezas LEGO. Aunque todavía no tiene fecha de apertura, ya genera expectativa entre quienes planean viajar a Europa.

Viajar siguiendo los pasos de Harry Potter es un plan que cada año suma más adeptos. Muchos recorren los estudios donde se filmaron las películas en Londres, cruzan el viaducto escocés por el que pasa el Expreso de Hogwarts o visitan castillos que inspiraron la historia creada por J. K. Rowling. En los próximos años, habrá un nuevo destino para agregar a esa lista: Alemania.

La ciudad de Günzburg, en el estado de Baviera, será la sede del primer hotel oficial de Harry Potter, un alojamiento completamente inspirado en el universo del famoso mago que formará parte de una importante ampliación del parque temático de la zona. El proyecto fue anunciado por Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences, responsables de su desarrollo.

Un motivo más para descubrir Baviera

La futura atracción estará en Günzburg, una pequeña ciudad ubicada entre Múnich y Stuttgart, dos de las principales puertas de entrada al sur de Alemania.

La región de Baviera ya es uno de los destinos más elegidos del país por sus pueblos históricos, castillos de cuento, rutas panorámicas y paisajes alpinos. A pocos kilómetros se encuentran lugares emblemáticos como el castillo de Neuschwanstein, que inspiró el famoso castillo de Disney, además de ciudades con gran patrimonio cultural y gastronómico.

Con este nuevo proyecto, la zona busca sumar un atractivo pensado especialmente para familias y fanáticos de la saga.

Un hotel que promete transportar a los visitantes al mundo mágico

Por el momento, la información oficial es limitada. Se sabe que será el primer alojamiento oficial temático de Harry Potter, pero todavía no se difundieron imágenes definitivas ni detalles sobre las habitaciones, los servicios o la ambientación interior.

La empresa sí confirmó que la experiencia estará inspirada en el universo creado por J. K. Rowling y que el hotel formará parte de una nueva área dedicada al mundo mágico, donde también habrá escenarios y atracciones construidos con millones de piezas LEGO.

Muchas de las imágenes que circulan actualmente en redes sociales son recreaciones conceptuales y no corresponden al diseño final del proyecto.

Un viaje que puede ir mucho más allá del parque

Para quienes viajan por Europa, la futura apertura puede ser la excusa perfecta para recorrer una de las regiones más atractivas de Alemania.

Desde Günzburg se puede llegar fácilmente a Múnich, recorrer la famosa Ruta Romántica, visitar pueblos medievales como Rothenburg ob der Tauber o internarse en los paisajes de los Alpes bávaros.

Por eso, el nuevo hotel no solo apunta a los fanáticos de Harry Potter, sino también a quienes buscan sumar una experiencia diferente dentro de un recorrido por el sur alemán.

Todavía no tiene fecha de apertura

Aunque el proyecto ya fue confirmado oficialmente, todavía no se anunció cuándo abrirán el hotel ni la nueva área temática, por lo que habrá que esperar algunos meses más para conocer el cronograma de obras y el inicio de las reservas.

Mientras tanto, la noticia ya despertó entusiasmo entre los seguidores de la saga, que ven en Alemania un nuevo punto de encuentro con el universo del joven mago.