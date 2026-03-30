La ONU protege a «Hedwig»: la lechuza de Harry Potter entra en la lista de especies en peligro de extinción

En un esfuerzo global por frenar la pérdida de biodiversidad, la ONU incluyó a 40 nuevas especies bajo protección internacional. El anuncio se dio tras el cierre de la cumbre en Campo Grande, Brasil, donde más de 130 países acordaron medidas urgentes para proteger animales que cruzan fronteras en sus ciclos de vida.

Entre las incorporaciones más destacadas aparece el búho nival (Bubo scandiacus), mundialmente famoso por ser la lechuza «Hedwig» en la saga de Harry Potter. A pesar de su popularidad mediática, la realidad de esta ave es crítica: perdió un tercio de su población global en apenas tres décadas debido al cambio climático y la sobreexplotación humana.

Un diagnóstico alarmante para la fauna

La situación de las especies migratorias es un termómetro del estado del planeta. Según los informes presentados.

El 49% de las especies registradas muestran una disminución poblacional. Es decir que, una de cada cuatro especies migratorias está actualmente en peligro de extinción a escala mundial.

Además del emblemático búho de Harry Potter, la nueva lista de protección incluye a la aguja de Hudson (que vuela 30.000 km anuales), al tiburón martillo gigante, la nutria gigante brasileña y la hiena rayada.

El desafío de un mundo que se calienta

Uno de los mayores retos discutidos es cómo el calentamiento global altera los calendarios naturales. Muchas especies están modificando sus periodos de migración, lo que genera un «descalce ecológico»: cuando llegan a su destino, los recursos alimentarios que necesitan ya no están disponibles.

Al ser un tratado jurídicamente vinculante, los países firmantes están obligados ahora a:

Restaurar hábitats críticos para el descanso y alimentación. Eliminar obstáculos físicos en las rutas migratorias. Cooperar para garantizar corredores biológicos seguros.

Con información de AFP.