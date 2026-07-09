Tedeum del 9 de Julio: Javier Milei asiste a la ceremonia de la Catedral tras la cumbre con los gobernadores en Tucumán

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana el tradicional Tedeum oficial por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El jefe de Estado, acompañado por los ministros de su Gabinete, asiste a la celebración religiosa central de este 9 de Julio para escuchar la homilía del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La ceremonia en la Capital Federal se lleva a cabo pocas horas después de que el mandatario nacional regresara de la provincia de Tucumán, donde lideró la vigilia patria y obtuvo el acompañamiento de 13 gobernadores provinciales. El avión oficial que trasladó a la comitiva presidencial aterrizó en el Aeroparque Metropolitano a las 2:34 de la madrugada, dando inicio inmediato a las actividades pautadas para la jornada en Buenos Aires.

Los detalles de la jornada oficial y el mapa de asistencias

El cronograma de los actos patrios de este año guarda similitudes operativas con el desplegado durante el ciclo anterior, centralizando la actividad nocturna en el norte del país y las celebraciones litúrgicas en la sede eclesiástica porteña.

La organización del evento institucional quedó definida bajo los siguientes parámetros de asistencia:

Comitiva nacional: el Presidente asiste junto a la totalidad de sus ministros y secretarios de Estado, consolidando el equipo de gestión tras las recientes modificaciones de nombres en el organigrama oficial.

el Presidente asiste junto a la totalidad de sus ministros y secretarios de Estado, consolidando el equipo de gestión tras las recientes modificaciones de nombres en el organigrama oficial. Presencia distrital: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , participa formalmente del encuentro litúrgico tras haber encabezado a las 9:00 el izamiento de la bandera nacional en la Plaza de Mayo.

el jefe de Gobierno porteño, , participa formalmente del encuentro litúrgico tras haber encabezado a las 9:00 el izamiento de la bandera nacional en la Plaza de Mayo. Actos en el norte: la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien formó parte de las actividades nocturnas en la Casa Histórica, optó por permanecer en territorio tucumano para asistir a las celebraciones locales organizadas por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo.

El escenario institucional y el diálogo con la Iglesia

El encuentro en la Catedral Metropolitana marca una instancia clave en la agenda pública de la Casa Rosada. La Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo mantienen canales de diálogo abiertos con vistas a la posible confirmación oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, proyectada inicialmente para el mes de noviembre como parte de una gira que incluirá también a Uruguay y Perú.

Los equipos técnicos del Gobierno nacional mantuvieron reuniones organizativas previas con las autoridades de la Catedral para coordinar el protocolo de recepción. El oficialismo busca sostener un perfil institucional constructivo que priorice los consensos institucionales en una jornada destinada a la conmemoración patria del 9 de Julio.