Qué ver en Netflix en noviembre: 10 estrenos imperdibles, nuevas temporadas y películas navideñas

Netflix renueva su catálogo durante noviembre de 2026 con una combinación de nuevas series, películas, clásicos del cine y producciones para toda la familia. Entre las novedades aparecen el regreso de Palomas Negras, la tercera temporada de La emperatriz y el estreno de Gordon, una producción argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma preparó una amplia programación para el penúltimo mes del año, con especial protagonismo de los thrillers, las historias basadas en hechos reales y las películas navideñas.

Las series más esperadas de Netflix en noviembre de 2026

Palomas Negras, temporada 2 – 5 de noviembre

El thriller de espionaje regresa con nuevos secretos y conflictos. Helen intenta adaptarse a su nueva posición mientras Sam recibe un ultimátum y ambos quedan involucrados en una investigación peligrosa.

Palacio – 6 de noviembre

La producción reconstruye la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985. La historia aborda el enfrentamiento armado, la respuesta militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.

Fargo – 9 de noviembre

La reconocida serie antológica llega al catálogo con sus primeras cuatro temporadas. Cada historia combina crímenes, personajes extravagantes y situaciones inesperadas.

El cuerpo – 11 de noviembre

Una serie de terror adolescente en la que un grupo de bailarinas queda envuelto en acontecimientos inquietantes después de una iniciación durante Halloween.

La emperatriz, temporada 3 – 12 de noviembre

La historia de Isabel de Austria continúa con nuevos conflictos políticos y personales. Su matrimonio y el futuro del imperio atraviesan una etapa decisiva.

El crimen de Pazos – 13 de noviembre

Un drama criminal inspirado en hechos reales. Después de un ataque ocurrido durante la madrugada, un investigador comienza a sospechar que el marido de la víctima podría estar involucrado.

Gordon – 18 de noviembre

Una de las grandes apuestas argentinas del mes. Rodrigo de la Serna protagoniza esta serie inspirada en la vida de Aníbal Gordon, un personaje vinculado con la delincuencia y la violencia parapolicial durante los años setenta.

La ficción está basada en el libro de Marcelo Larraquy y cuenta con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Los altruistas – 19 de noviembre

Inspirada en un escándalo financiero real, la serie explora la relación entre jóvenes idealistas que alcanzan una enorme fortuna y terminan envueltos en conflictos personales y económicos.

The Hunting Wives, temporada 2 – 26 de noviembre

La historia de Sophie y Margo continúa con nuevos secretos, enemigos y peligros que vuelven a unirlas pese a sus diferencias.

Las películas que llegan a Netflix en noviembre: acción, suspenso y grandes clásicos

La plataforma también apuesta por producciones de distintos géneros, desde películas de terror hasta historias familiares.

Entre los títulos destacados aparecen:

5 de noviembre: películas de la saga Transformers.

películas de la saga Transformers. 8 de noviembre: Scream 7, con el regreso del terror y los ataques de un asesino enmascarado.

Scream 7, con el regreso del terror y los ataques de un asesino enmascarado. 12 de noviembre: Lara Croft: Tomb Raider.

Lara Croft: Tomb Raider. 13 de noviembre: Heartland, un drama protagonizado por Jessica Chastain sobre una exestrella del country que investiga la desaparición de su sobrina.

Heartland, un drama protagonizado por Jessica Chastain sobre una exestrella del country que investiga la desaparición de su sobrina. 19 de noviembre: La isla siniestra, el thriller psicológico protagonizado por Leonardo DiCaprio.

La isla siniestra, el thriller psicológico protagonizado por Leonardo DiCaprio. 25 de noviembre: The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, un drama ambientado durante la Segunda Guerra Mundial.

The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, un drama ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. 27 de noviembre: Quasimodo, el alma de París, una nueva versión de la historia del célebre personaje, protagonizada por Vincent Cassel.

Netflix se prepara para Navidad: las películas que llegan este mes

Aunque todavía falta para diciembre, Netflix comienza a sumar historias navideñas para quienes disfrutan de las películas familiares y las comedias románticas.

Entre las principales novedades se encuentran El Grinch, que llegará el 10 de noviembre; El expreso polar, disponible desde el 13; y Elf: El duende, que se incorporará el 20 de noviembre.

También se estrenarán El intercambio navideño, el 12 de noviembre, y Cómo proteger a una estrella, el 18, una comedia romántica ambientada en Montana.

Qué estrenos de Netflix habrá para ver en familia

El catálogo infantil también tendrá novedades durante noviembre.

La trilogía de Cómo entrenar a tu dragón llegará el 11 de noviembre, mientras que Mi villano favorito 4 se sumará el 17.

Además, el 20 de noviembre se estrenará Hermanastras, una película animada que presenta una nueva mirada sobre el clásico cuento de Cenicienta.

Con este calendario, Netflix busca cerrar el año con opciones para todos los gustos, desde las series de suspenso y los dramas basados en hechos reales hasta las producciones familiares ideales para disfrutar durante el fin de semana.