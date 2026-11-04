Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 5 de noviembre en Neuquén

CALF informó sobre dos cortes de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 5 de noviembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 5 de noviembre

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma: