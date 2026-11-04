Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 5 de noviembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de incorporación de nuevo equipamiento. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 5 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 5 de noviembre
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 08:30
|Zona aledaña a Perticone entre Rosa Alaniz y Río Uruguay
|Incorporación de nuevo equipamiento de maniobra para modernizar la Red Troncal de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico
|07:30 a 12:00
|Desde Aguerre Bautista hasta El Manzano entre Calfucurá y Borges
|Incorporación de una nueva Subestación Transformadora para brindar suministro eléctrico a nuevos usuarios y acompañar el crecimiento de la zona.
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