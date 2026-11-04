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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 5 de noviembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos de incorporación de nuevo equipamiento. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre dos cortes de luz en Neuquén capital.

CALF informó sobre dos cortes de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 5 de noviembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 5 de noviembre

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
07:30 a 08:30Zona aledaña a Perticone entre Rosa Alaniz y Río UruguayIncorporación de nuevo equipamiento de maniobra para modernizar la Red Troncal de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico
07:30 a 12:00Desde Aguerre Bautista hasta El Manzano entre Calfucurá y BorgesIncorporación de una nueva Subestación Transformadora para brindar suministro eléctrico a nuevos usuarios y acompañar el crecimiento de la zona.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 5 de noviembre.

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