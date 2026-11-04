Ipross señaló que la cobertura de gastos a una afiliada en Bariloche estaba garantizada antes del fallo judicial

La obra social provincial Ipross informó que «la asistencia y el alojamiento integral» de una afiliada de la cordillera que debe permanecer en bariloche ante la internación su hija prematura «ya se encontraban debidamente gestionados, autorizados y garantizados por la obra social, inclusive, con anterioridad a la presentación del recurso judicial».

La aclaración se dio raíz del fallo del juez de la Cámara Laboral Primera de Bariloche Juan Frattini que se emitió este martes, y difundió este diario, en el que se ordenaba a la obra social cubrir los gastos de alojamiento de la mujer afiliada que reside en Lago Puelo y debe permanecer en Bariloche.

El organismo detalló que «la solicitud formal por parte de la afiliada (madre de una beba prematura internada en el sanatorio IMI) ingresó el pasado 20 de octubre de 2026 y, de manera inmediata, los equipos de Coordinación Social y Casa Central activaron los protocolos correspondientes, emitiendo la orden formal de alojamiento el 21 de octubre para asegurar su hospedaje» en un hotel céntrico, ubicado a pocos metros del centro médico, a partir del 24 de octubre.

Según informó Ipross, «las constancias debidamente documentadas y el seguimiento directo que se mantuvo con el caso confirman que el circuito administrativo se completó rápidamente y que la cobertura total del hospedaje se efectivizó en tiempo y forma, encontrándose la afiliada alojada y contenida desde entonces».

Desde el Ipross señalaron que «en muchas ocasiones, los tiempos procesales de la justicia y la formalización de recursos judiciales corren por carriles paralelos, y sus resoluciones llegan incluso de manera posterior a las soluciones administrativas que el Gobierno brinda a la gente con su enorme despliegue en todo el territorio de la provincia».

«Nuestro deber primordial es estar cerca de las familias rionegrinas cuando más lo necesitan, sin burocracias innecesarias. En este caso particular, la respuesta institucional, la derivación y la cobertura de alojamiento ya estaban resueltas y garantizadas antes de que la vía judicial emitiera su resolución», señalaron desde la obra social.