Huinid Hoteles, nacido en Bariloche, obtuvo una certificación internacional por su ambiente laboral

Huinid Hoteles obtuvo por primera vez la certificación internacional Great Place To Work.

Huinid Hoteles, una empresa que nació hace más de 20 años en San Carlos de Bariloche, obtuvo por primera vez la certificación internacional Great Place To Work. El reconocimiento se anunció ayer y tiene una particularidad: se basa íntegramente en las opiniones de los colaboradores sobre su experiencia laboral y la cultura de la organización.

El resultado de la evaluación de este año mostró que el 91% de los trabajadores considera que HUINID Hoteles es un gran lugar para trabajar. El porcentaje se ubicó cuatro puntos por encima del promedio de las empresas de Estados Unidos. La certificación distingue a organizaciones que ofrecen experiencias laborales positivas y promueven entornos de trabajo basados en la confianza.

«La certificación Great Place To Work es un reconocimiento muy valorado, que requiere un compromiso constante y una dedicación intencional a la experiencia integral de los colaboradores», señaló Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimientos Globales de Great Place To Work. También remarcó que se trata del único reconocimiento oficial que se obtiene a partir de las opiniones y experiencias reales de los trabajadores sobre la cultura de su empresa.

El 91% de los colaboradores considera que Huinid Hoteles es un gran lugar para trabajar.

«Al obtener este reconocimiento, queda demostrado que Huinid Hoteles se destaca como una de las mejores organizaciones para trabajar, ofreciendo un excelente entorno laboral a sus colaboradores», agregó Lewis-Kulin.

Desde la compañía, su CEO, Pablo Roccatagliata, expresó su satisfacción por la distinción y destacó el lugar que ocupa la experiencia de los equipos en la organización. «Estamos muy contentos de haber obtenido la certificación Great Place To Work, ya que consideramos que la experiencia de nuestros colaboradores es una prioridad todos los días. Celebramos y agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores por todo lo que hacen para alcanzar este importante reconocimiento», afirmó.

Entre las acciones que la empresa puso en marcha este año se encuentra Huinid Hero, un programa que incorpora la mirada de los huéspedes para reconocer el desempeño de los trabajadores. La iniciativa permite que cada visitante destaque de manera ágil y sencilla a un colaborador que considere que sobresalió durante su estadía. «Esto nos permite luego premiar a los más destacados desde la visión del cliente», explicó Roccatagliata.

La certificación Great Place To Work es un parámetro de referencia internacional para identificar organizaciones que ofrecen buenas experiencias laborales. Cada año, más de 10.000 empresas de 60 países solicitan este reconocimiento, que se basa en la percepción de sus propios colaboradores.

Una historia que nació en Bariloche y conserva sus raíces

La historia de Huinid Hoteles comenzó hace más de 20 años en San Carlos de Bariloche, pero su origen se remonta varias décadas atrás, cuando un antiguo poblador construyó una cabaña bajo los mismos árboles que hoy forman parte del paisaje del establecimiento. La bautizó WINID, un nombre que surgió de la combinación de los nombres de sus hijas, Winifred y Enid.

Huinid Hoteles proyecta una nueva apertura en Buenos Aires para 2027.

Con la intención de darle a la vivienda un sello local, decidió reemplazar la W por una H. Así nació Huinid, un nombre que la empresa eligió conservar para mantener vivo ese fragmento de la historia de la ciudad. La antigua construcción todavía permanece en el centro del predio. Fue restaurada por completo, aunque conserva buena parte de su aspecto exterior y la estructura original.

A pocos minutos del centro de Bariloche, el establecimiento brinda un servicio de excelencia y se encuentra frente al lago Nahuel Huapi, rodeado de jardines y un bosque de cipreses, coihues y ñires. Ese entorno natural forma parte de la identidad de la propuesta hotelera, que con los años amplió su presencia y actualmente cuenta con cuatro establecimientos en Bariloche y uno en Buenos Aires. Además, proyecta una nueva apertura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2027.

Conocelo en: https://huinid.com/es/bariloche/