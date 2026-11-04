Legisladores del PJ de Río Negro proponen pago adicional de 400.000 pesos para los estatales

La iniciativa fue presentado por los integrantes del bloque PJ-Nuevo Encuentro. Foto: Marcelo Ochoa.

Los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, Alejandra Mas y Luis Ivancich, integrantes del bloque PJ-Nuevo Encuentro, presentaron un proyecto para la creación del Programa Rionegrino de Protección del Salario Familiar, que tomaría como base un gasto mensual de 400.000 pesos en servicios públicos por hogar.

La iniciativa propone que el Estado provincial otorgue una ayuda económica mensual a las familias afectadas por el aumento de las tarifas de electricidad, gas y agua, con el objetivo de garantizar que sus ingresos disponibles no queden por debajo del valor de la canasta básica total.

La asistencia llegaría a todos los hogares rionegrinos que cumplan con los requisitos económicos, independientemente de que sus integrantes sean trabajadores estatales, empleados privados, jubilados, autónomos o se encuentren en otra situación laboral.

Los autores buscan que el Estado cubra la diferencia entre los ingresos disponibles de una familia y el valor de la canasta básica total correspondiente a la cantidad y edades de sus integrantes.

Cómo se aplicaría la ayuda del Estado

La propuesta contempla que para realizar el cálculo se descontarían 400.000 pesos de los ingresos netos familiares, en concepto de costo de referencia de servicios públicos.

Los legisladores explicaron que si una familia percibe ingresos mensuales por 1.800.000 pesos y necesita 1.600.000 para cubrir su canasta básica, al descontar los 400.000 de referencia le quedarían disponibles 1.400.000 pesos.

En ese caso, el Estado provincial debería otorgarle una prestación mensual de 200.000, para que alcance el valor de la canasta básica.

El monto de la prestación dependerá de la situación económica de cada hogar y se establece que no existirían topes máximos para la asistencia, por lo que algunas familias podrían recibir sumas superiores a los 400.000 pesos, si la diferencia entre sus ingresos disponibles y la canasta básica así lo determina.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores advierten que el incremento de las tarifas está deteriorando la capacidad económica de las familias y obligándolas a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios esenciales.

Cómo se financiaría el programa

El financiamiento del programa provendría de las rentas generales de libre disponibilidad del Tesoro provincial, incluyendo recursos de la recaudación tributaria rionegrina y fondos no afectados de la coparticipación federal.

La propuesta obliga al Poder Ejecutivo a incorporar las partidas necesarias en el presupuesto provincial y realizar las adecuaciones correspondientes.

Por otra parte, el costo de referencia de 400.000 pesos se actualizaría trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor de la región Patagonia, publicado por el INDEC.

Para determinar el valor de la canasta básica de cada familia se utilizarían las mediciones mensuales del organismo estadístico nacional para el Gran Buenos Aires, ajustadas según la composición del hogar.