Ringo Starr lanzó un nuevo disco: Look Up marca su regreso al country

Ringo Starr siempre fue fanático de la música country. Tomó la voz principal cuando los Beatles versionaron el éxito de Buck Owens Act Naturally; añadió algo de acento al disco The Beatles (también conocido como The White Album) con Don’t Pass Me By y su segundo álbum solista, Beaucoups of Blues (1970), reunía un puñado de covers de clásicos grabados en Nashville con una banda de músicos de sesión locales. Por eso no es una gran sorpresa que ahora el baterista haya lanzado Look Up, un álbum country que lo vuelve a poner en el centro de la escena.

Ringo Starr sumó al nuevo álbum al productor T-Bone Burnett, al que acuden quienes buscan hacer un álbum de música de raíces de buen gusto y calidad. Cuando Starr le preguntó a Burnett si escribiría una canción para el próximo proyecto de grabación, este se lanzó de cabeza, contribuyendo con nueve canciones que escribió o coescribió y ofreciéndose a producir las sesiones también, la que resultó ser su primera oportunidad de trabajar con un ex Beatle.

Burnett trajo a un equipo de músicos sólidos y comprensivos para respaldar a Starr (que toca la batería y canta), así como estrellas invitadas como Billy Strings, la heroína del bluegrass Molly Tuttle, y Alison Krauss.

El resultado del disco deja una sensación cálida y orgánica que combina cómodamente con las influencias country de Ringo sin forzar el tema ni sonar como el producto típico de Nashville de estos días.

Ringo Starr junto a T-Bone Burnett.

Se trata de una música madura en sentimiento y perspectiva, en el mejor de los sentidos. Las canciones de Burnett resultan encajar perfectamente con Starr; tienen una inclinación filosófica y espiritual que se adapta tanto a su agradable voz como a su personalidad, y sus meditaciones sobre el amor, el envejecimiento y nuestro lugar en este mundo suenan aún más reveladoras viniendo de un hombre de 84 años, alguien que es ágil para su edad pero que sabe claramente que ya no es el joven que fue. Y también suena como si estuviera de acuerdo con eso.

Ringo ha sido fanático del country durante suficiente tiempo como para recordar cuando era la música la que hablaba más claramente a los adultos que se enfrentaban al mundo real, y esa es una perspectiva con la que claramente se siente cómodo, especialmente en Thankful, una sincera celebración de gratitud que es la única canción que escribió aquí (en colaboración con Bruce Sugar).

El álbum de 2024 de T-Bone Burnett, The Other Side, fue un bienvenido regreso a la composición sencilla y sentida de su mejor trabajo, y aunque Look Up es claramente el álbum de Ringo, los dos LP se sienten como hermanos, cada uno con una personalidad propia pero con una corazón amoroso y alma gentil. ¿Quién hubiera imaginado que Starr y Burnett formarían un gran equipo? ¿Y quién más espera que vuelvan a intentarlo?

