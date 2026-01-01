Salió a la luz el primer tráiler de la secuela de “Malcolm in the Middle»
La miniserie estará disponible el próximo 10 de abril a través de la plataforma Disney Plus.
Disney Plus, en colaboración con Hulu, acaba de difundir este lunes el primer tráiler de la serie secuela del clásico sitcom “Malcolm in the Middle” con algunos actores del elenco original regresando a los personajes que los catapultaron a la fama.
Según pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la serie bajó el subtítulo “Life’s still unfair” – “La vida sigue siendo injusta” en español – tendrá un total de cuatro episodios y estará disponible a partir del 10 de abril de 2026.
Qué se sabe de Malcolm in the Middle: Life’s still unfair hasta ahora
Según lo que se puede apreciar por el tráiler, la serie toma lugar 19 años después del final de la última temporada, donde podemos ver a un Malcolm adulto – interpretado por Frankie Muniz – rompiendo la cuarta pared con la audiencia y reconociendo que su vida es “fantástica” luego de alejarse de su familia.
El conflicto inicial pareciera ser que su familia por fin descubre que él se estaba escondiendo intencionalmente de ellos y se unen para encontrarlo. Todo esto mientras la familia se reúne para celebrar el aniversario número 40° de Lois y Hal, los padres de la serie.
El elenco de la secuela Malcolm in the middle
- Frankie Muniz como Malcolm
- Bryan Cranston como Hal
- Jane Kaczmarek como Lois
- Justin Berfield como Reese.
- Christopher Masterson como Francis.
- Emy Coligado como Piama (la esposa de Francis).
- Caleb Ellsworth-Clark es quien tomará el papel de Dewey adulto. Erik Per Sullivan, el actor que lo interpretó, se retiró de la pantalla chica hace años.
- Keeley Karsten como Leah (la hija de Malcolm).
- Kiana Madeira como Tristan (la novia de Malcolm).
- Anthony Timpano como Jamie (el bebé de las últimas temporadas, ahora adulto).
- Vaughan Murrae como Kelly (el sexto hijo/a de la familia, el bebé del que Lois estaba embarazada en el final de la serie original).
