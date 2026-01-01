Salió a la luz el primer tráiler de la secuela de “Malcolm in the Middle»

Disney Plus, en colaboración con Hulu, acaba de difundir este lunes el primer tráiler de la serie secuela del clásico sitcom “Malcolm in the Middle” con algunos actores del elenco original regresando a los personajes que los catapultaron a la fama.

Según pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la serie bajó el subtítulo “Life’s still unfair” – “La vida sigue siendo injusta” en español – tendrá un total de cuatro episodios y estará disponible a partir del 10 de abril de 2026.

Qué se sabe de Malcolm in the Middle: Life’s still unfair hasta ahora

Según lo que se puede apreciar por el tráiler, la serie toma lugar 19 años después del final de la última temporada, donde podemos ver a un Malcolm adulto – interpretado por Frankie Muniz – rompiendo la cuarta pared con la audiencia y reconociendo que su vida es “fantástica” luego de alejarse de su familia.

El conflicto inicial pareciera ser que su familia por fin descubre que él se estaba escondiendo intencionalmente de ellos y se unen para encontrarlo. Todo esto mientras la familia se reúne para celebrar el aniversario número 40° de Lois y Hal, los padres de la serie.

El elenco de la secuela Malcolm in the middle