«Seis de abril»: historia de una ficción neuquina

Es 1994. Ito vive y trabaja en el campo en el Neuquén profundo. El día que cumple 18 años recibe una bicicleta usada de regalo y con ella descubre una pasión. Se inscribe en una carrera porque ahora sabe que le apasiona la bicicleta, pero también porque interesado en el premio y en lo que quiere hacer con el: comprarle una guitarra a su hermana.

Luego de un arduo entrenamiento, su participación en la competencia se ve amenazada cuando recibe el llamado para presentarse al Servicio Militar Obligatorio el mismo día. Junto a su mejor amigo Ceferino, intentará encontrar la forma de cumplir con ambos objetivos.

Escrita y dirigida por la neuquina Agnese Boaretto y producida por Frater Audiovisual, el cortometraje “Seis de abril” se desliza entre la ficción y la realidad para narrar, a partir de una historia simple, la violencia institucional encanada en el Servicio Militar Obligatorio, en sus abusos y la brutalidad de sus prácticas naturalizadas en su tiempo.

Seis de abril», día 4. El setenta por ciento del corto fue filmado en espacios abiertos.

Pero este filme de treinta minutos es también un retrato de la vida campesina en lo profundo de la estepa patagónica y un bello homenaje a la provincia de Neuquén, su geografía central y sus paisajes con la cordillera como telón de fondo. “Seis de abril” también habla de una neuquinidad al margen de la postal.

Íntegramente rodado en Zapala, corazón (literal) de la provincia, el filme fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, la Honorable Legislatura del Neuquén, el Comité Provincial para Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumnanos o Degradantes de Neuquén.

Filmada en septiembre de 2024, el filme está listo para su estreno, que será, justamente, el próximo lunes 6 de abril en el Cine Teatro Español.

«Seis de abril», día 2. La directora Agnese Boaretto dialoga con Jorge Prado, uno de los actores.

Pero el estreno será el cierre de una intensa jornada que comenzará temprano en la mañana cuando, a las 9, y luego a las 14, se desarrollen funciones especiales destinadas a escuelas secundarias, en articulación con la Fundación BPN y la Coordinación de Niveles del Consejo Provincial de Educación.

Por la noche, a las 20.30, será el momento de la esperada avant premiere con entrada libre y gratuita. Se recomienda retirar las entradas con anticipación desde mañana lunes en la boletería del cine. Las entradas estarán disponibles hasta minutos antes del comienzo de la función el cine o el

“Me interesa poder hablar con las personas y usar el cine como herramienta para generar diálogos, pero, sobre todo, para reivindicar la ternura en contextos de altísima crueldad”. Agnese Boaretto, directora de «Seis de abril».

La avant premiere comenzará con la música en vivo de Ernesto Guevara, cantautor que dará inicio a la atmósfera de la proyección, invitando al público a sumergirse en la experiencia. Luego se proyectará el cortometraje y, al finalizar, se llevará a cabo una charla con el equipo técnico y artístico, generando un espacio de intercambio donde el público podrá hacer preguntas y dialogar con sus realizadores.

“Me interesa poder hablar con las personas y usar el cine como herramienta para generar diálogos, pero, sobre todo, para reivindicar la ternura en contextos de altísima crueldad”, sostiene Agnese Boaretto (Neuquén, 1992), en un extenso encuentro con Diario RÍO NEGRO.

“El común denominador que veo es una pedagogía de la crueldad donde se legitiman los discursos de odio y ciertos pensamientos alrededor de ‘algo habrán hecho’, ‘en algo raro andarían’. Y me parece que la contracara de eso, aparte de la memoria, la justicia y la verdad, es la ternura y cómo, a través de ella, tender puentes para encontrar una sociedad que pueda dialogar, porque donde el diálogo se rompe, no hay posibilidad de reconstrucción”.

– ¿Y eso cómo sentís que lo logra la película?

– Con la historia, porque es una historia que habla de la amistad de dos pibes; y hay algo ahí también de la masculinidad que a mí me interesa contar que son dos amigos que se quieren se acompañan, se abrazan.

“Está buenísima la cultura del entretenimiento”, aclara Boaretto por si acaso fuera necesario hacerlo. “No se trata ir contra Iron Man u otras películas o lo que sea, pero el cine es no solamente entretenimiento, sino que es construcción de sentido. Me parece que el cine argentino tiene la capacidad de poner sobre la mesa diferentes temáticas y justo el servicio militar no es algo que haya sido tan abordado”.

“El cine es la excusa para llegar a un diálogo es la excusa poética también porque se mete como caballo de Troya”, ilustra la joven directora. “¿Por qué se le agarran con el cine? Porque es una herramienta tremenda”, pregunta y (se) responde. “Yo siempre hablo de soberanía audiovisual que es muy interesante lo que nos permite nuestro cine y es que cuando uno se puede ver representado en una imagen viva, en movimiento en este caso de una ficción y no de un documental que para mí la ficción tiene un poder mucho más profundo, que es que logra generar puentes de identificación que por ahí el documental uno ya sabe que va a haber algo que está basado en hechos reales y que es parte de la realidad y que es un recorte contado desde una mirada. La ficción, en cambio, genera mucha identificación, vos te podés identificar con un personaje por cómo habla, por dónde vive, por un montón de cuestiones y eso es bastante interesante porque empieza a construir soberanía audiovisual”.

Además de realizadora y productora audiovisual, Agnese Boaretto es gestora cultural, docente y tallerista de Cinematografía y Nuevos Medios, recibida en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). En 2012 fundó junto a dos colegas la productora de contenidos Frater Audiovisual con base en Neuquén. Fue productora del telefilm “Valletano” y del largometraje documental “Suerte Josefa” y dirigió su propio cortometraje de ficción “El pez si no abre la boca muere”.

El actor Jorge Prado protagoniza la escena más violentas, un «baile» a un colimba, que abre el corto.

Pero algo venía dándole vueltas alrededor de un tema que la interpelaba de diversas maneras: el Servicio Militar Obligatorio. Una de esas maneras era la biografía de su padre, a quien le tocó la colimba en el ‘76, nada menos. “La hizo en febrero del 76. Arrancó la instrucción militar en Campo de Mayo imaginate el contexto. Fue durísima esa experiencia para él. Y de hecho tenía buenos recuerdos de los amigos que se había hecho ahí. Pero después, situaciones de violencia, ¿no? típicas de cuartel. A mi viejo siempre le costó hablar de eso porque tiene amigos desaparecidos. Y a mí me llamaba mucho la atención. Este tipo vivió esto y no fue hace tanto. Y siempre me quedó resonando toda esa experiencia”.

El común denominador que veo es una pedagogía de la crueldad donde se legitiman los discursos de odio. Y me parece que la contracara de eso, aparte de la memoria, la justicia y la verdad, es la ternura y cómo, a través de ella, tender puentes para encontrar una sociedad que pueda dialogar”. Agnese Boaretto

Aquella experiencia, Agnese la contrastaba con su propia biografía: nacida en democracia, vivió con intensidad los tiempos en que Néstor Kirchner bajó los cuadros, donde estaba muy habilitado a hablar y a hacer memoria y a establecerse todo un proceso de reparación histórica muy con los juicios y demás. “Yo siempre flasheaba y decía ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido en democracia y me hubiese tocado hacer el servicio militar? Tengo hermanos más grandes y también pensar en que si ellos lo hubiesen tenido que hacer el servicio me parecía un delirio”.

A comienzo de los años 20 de este siglo, poco antes de la irrupción de Javier Milei en la política formal, la idea de un retorno del servicio militar ¿obligatorio? comenzaba a tener cierto espacio en las agendas públicas. Y Agnese tomo nota mental de eso y de todo aquello que le venía dando vueltas.

En 2023, el Ente Cinematográfico del Neuquén (Encine) lanzó una línea de créditos por los 40 años de democracia. Boaretto tenía pensado presentarse en otra línea, pero pasaron cosas.

“Meses antes, fui como productora a participar de un cortometraje que se llevó adelante en Paso Aguerre, sobre la vida del Moncho Águila, que fue el primer conscripto caído en la guerra de Malvinas y que era neuquino. Lo matan el 3 de abril cerca de las Islas Georgia. Estábamos entrevistando a parte de la familia del Moncho Águila, los primos, y un señor que andaba por ahí dando vueltas dice acá tenemos muchas historias. Y yo, muy curiosa, le pregunté, ¿qué historia? Yo hice la colimba con Omar Carrasco, dice”.

Empezaron a hablar, y en determinado momento Agnese le preguntó si lo podía grabar y le dijo que sí. “Me quedé muy pensando en eso. Y cuando vi la línea de 40 años de democracia, siempre se habla de la dictadura cuando pensamos en democracia, pero no se habla tanto del servicio militar. Y un poco de forma premonitoria, yo dije che, esto puede llegar a volver a ser obligatorio en algún momento. Entonces, escribí esta ficción”.

Dos cuestiones entre tantas se desprenden de “Seis de abril”, Una de ellas es, dice Boaretto, “discutir qué ejército queremos tener en la Argentina. Si un ejército de gente que quiera ser militar y tenga formación o uno hecho de pibes que no les queda otra opción “.

Otra idea fue qué quería contar y cómo hacerlo. “Cuando conocí a este señor en Paso Aguerre, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que yo tenía una cosmovisión muy de la ciudad de la colimba: escuchar el sorteo por radio, los pibes se juntaban a escucharlo para saber qué número te tocaba. Y en el campo no era así. Campo adentro, había gente que no se enteraba de que la habían sorteado y que le había tocado y que la iban a buscar directamente los milicos… Entonces eso a mí me flasheaba aún más, porque una cosa es la visión que uno puede tener desde la ciudad y muy distinto es dentro del campo”.

Por eso es por lo que Boaretto eligió la ficción y no un relato documental; donde la ficción funciona, dirá ella, como un caballo de Troya, porque empieza hablando de un chico que vive en el campo que le regalan una bici, que se termina anotando en una carrera para ganarse un premio para comprarle una guitarra a la hermana y empieza a entrenar fuerte en el medio de la estepa.

“Eso también era algo que a mí me interesaba mucho contar y es que Zapala siempre parece un lugar de paso para los que no somos zapalinos. Y en realidad tiene una belleza muy particular, porque primero que es el centro de la provincia Neuquén, literal, y tiene la cordillera de los Andes siempre hacia el fondo en los paisajes, nevadita y demás. Nosotros grabamos cerca del Parque Nacional Laguna Blanca y alrededor de la Ruta 40. El 70% del corto está grabado en exteriores, lo cual también era una apuesta de producción re grande, porque era septiembre en Zapala con un viento… (risas) Por suerte, nos tocó un solo día de viento e hicimos los interiores ese día. Había algo de la geografía de la estepa que a mí me llamaba mucho la atención, poner en valor ese lugar. Porque también siento que hay mucho material audiovisual hacia el sur de la provincia o hacia el norte, pero la zona centro, como Zapala puntualmente, no mucho”

ELENCO

Juan Atahualpa Albarracín, Taiu Bravier Iosovich, Jorge Prado, Rosana Ceballos, Mariana Gauna, Tiara Deij Prieto, Jeremías Lincopán, Patricio Ponce, Flavia Contreras, Ramiro Iturrioz, Mercedes Ávila, Ricardo Sánchez, Marco Antonio Fernández, Trocoman Nevado

EQUIPO TÉCNICO:

Dirección: Agnese Boaretto

Producción Ejecutiva: Mariana Rodríguez, Agnese Boaretto

Producción: Mariana Rodríguez

Casa Productora: Frater Audiovisual

Asistencia de Dirección: Juan Flores

Continuidad: Mercedes Ávila

Asistencia de Producción: Claudina Eckerdt

Ayudante de Producción: Nakad Saade

Dirección de Fotografía: Mariano Cócolo

Cámara: Javier Temoli

Asistencia de Cámara: Daniela Vera

Gaffer: Ramiro Iturrioz

Dirección de Arte: Barbara Treve

Asistencia de Arte: Florencia Matheu

Dirección de Sonido: Lucas Tartaglia

Microfonista: Pilar Hidalgo

Foto fija: Natalia Eber

Música: Federico Marquestó

Post-Producción de Sonido: Lucas Tartaglia

Colorimetría: Mariano Cócolo

Producción de Postproducción: Lara Decuzzi

Montaje: Lucia Torres

Asistencia de Montaje: Violeta Arzamendia

Diseño Gráfico: Gastón Mato

DATOS TÉCNICOS:

Duración: 30 minutos

Formato: 4K

Sonido: 5.1

Idioma: Español