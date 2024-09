“6 de abril”, una fecha que trae al presente una historia “nefasta” de la provincia de Neuquén. Pero también fue inspiración para un cortometraje federal que se grabó íntegramente en la ciudad de Zapala. La productora Frateraudiovisual de Neuquén logró en junio del año pasado, fondos de una convocatoria lanzada mediante la ley provincial del cine. Y ahí comenzó la historia.

Un adolescente de más menos 18 años que vive en un paraje rural del centro neuquino, recibe como regalo de cumpleaños una bicicleta por parte de la patrona de la estancia donde él trabaja. Un amigo lo impulsa a sumarse a la carrera “Vuelta al Michacheo” y no había nada que discutir. Este joven comienza a entrenar fuerte para darlo todo. Pero, días antes de la competencia, llega ese comunicado, que desde 1905 ninguna familia con hijos varones quería recibir:tenía que sumarse al servicio militar obligatorio. “La Colimba”. “Tiene que decidir si ir o no, con todo el peso de la ley que le puede caer. Arengado por su amigo deciden que uno va a la Colimba y el otro a la carrera del Michacheo”, relató la directora del corto, Agnese Boaretto.

Corren los años 90 y los chicos y sus familias enfrentan esta instancia. Estos dos personajes también. En un almacén de barrio, aparece un amigo satélite, “está pero no está”. Se trata de Omar Carrasco” que intercambia con los jóvenes sentires sobre el momento. Es un personaje desde el sentir, no desde la presencia real. Es un reflejo de él y también de Pablo Córdoba. Y ya no se puede espolear nada más.

“El corto habla de la vida en el campo, de la amistad, de lo que implicada dejar tu casa y tu vida para irte a servir a la Patria, entre comillas”, agregó Agnese.

Como anticipo de lo que se podrá ver, una vez que esté lista la posproducción para la cual necesitan fondos, porque nada alcanza en estos tiempos y menos para el arte del cine, en la primera escena “aparece un teniente que baila a un soldado X, donde se ver el maltrato que intentaba implantar el clima de la época en muchos de los batallones”, agregó Boaretto.

Los integrantes de la productora lo definen como un corto federal. Es que para realizarlo convocaron a actores que se sumaron desde Lago Puelo, Jujuy, Neuquén capital, Zapala, Mendoza. Y técnicos que vinieron de Roca y San Martín de los Andes y de otras localidades del país.

“Mi mirada de hacer cine es muy federal y fuera de la región metropolitana hay mucho por mostrar y hacer acá. Uno de mis mayores desafíos fue que el corte ponga en valor la belleza natural que tiene Zapala a su alrededor que no necesariamente es Primeros Pinos”, sentenció la cineasta.

Y agregó: “El equipo técnico me dijo que no podía creer que podíamos filmar en lugares tan increíbles. Ya el equipo pudo darse cuenta de la belleza y en las imágenes eso está plasmado. Estuvimos en Cerro de los Dos Mellizos, Macho Negro y Laguna Blanca”.

Fueron locaciones que les permitieron contar la historia de una manera diferente. El primer objetivo está cumplido, pero aún falta un poco más, que no es un momento más. Sino que requiere salir a buscar nuevo financiamiento, porque en estos tiempos el arte independiente no la tiene fácil

“Estuvimos a punto de claudicar porque el dinero del premio no nos alcanzó, pero dijimos que esta historia había que contarla igual. Estamos haciendo una patriada porque pagamos el hospedaje de los actores, la comida, el traslado. Y ahora nos queda juntar los fondos para la posproducción para que este corto salga a la luz”, comentó Boaretto.

“El corto habla de la vida en el campo, de la amistad, de lo que implicada dejar tu casa y tu vida para irte a servir a la Patria”. Agnese Boaretto, directora del cortometraje que rescata paisajes locales.

Las gestiones tienen que ver con conseguir empresas y porqué no, gobiernos que quieran aportar un dinero para que finalmente se concluya el proyecto. Y en el mientras tanto, habilitaron online “ la compra de cafecitos”, para quienes quieran aportar su granito de arena. Si te compras un café podrás acceder a una entrada para la avant premier del corto o a los talleres de desarrollo de proyectos audiovisuales que la productora está dispuesta a realizar. Y además, podrás acceder a sorteos de libros de “La Revuelta”.

No es nada fácil, pero el equipo de “6 de abril” tiene un nuevo impulso para no bajar los brazos en la gestión del arte independiente. La legislatura de la provincia de Neuquén tiene un proyecto en comisiones para que el cortometraje sea declarado de interés provincial. “Es un incentivo. Hacemos esto porque creemos que en estos tiempos el arte es el camino para la resistencia”, concluyó al directora.