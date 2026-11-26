Formada en Neuquén en 2000, Monasterio cuenta con un EP y dos álbumes. La canción tiene letra de Mauro Castillo y música de Monasterio; la grabación, mezcla y mastering estuvieron a cargo de Marcos Vidal.

Monasterio, la banda neuquina de heavy/thrash metal, celebra este viernes, a las 21, sus veintiséis años con un show en Tower (Santa Fe 163, Neuquén). Pero lo que realmente celebrará será el Premio del Público en el reciente Festival Audiovisual Neuquén por su videoclip del tema «Salvando el día».

Formada en 2000, Monasterio se convirtió en la abanderada del metal patagónico. Cuenta hasta el momento con tres discos editados: el EP homónimo de 2003 y los LP Tierra Infierno (2006) y Autodestrucción (2016).

El videoclip “Salvando el día” resultó ganador del Premio del Público en la Competencia Patagónica de Videoclips del Festival Audiovisual Neuquén 2026.

Dirigido por el músico y actor Kiran Sharbis y Freddy Venegas, el videoclip de «Salvando el día» combina la interpretación de la banda con una historia de atmósfera fantástica, persecución y ritual.

El elenco está integrado por el propio Kiran Sharbis, Miguel Dagnino, Maga Vitale, Maxi Nahuelquir y Cristian Rivas. La idea original pertenece a Monasterio, Freddy Venegas y Kiran Sharbis

La formación actual del grupo incluye a Mauro Castillo, quien es el único miembro original. La formación se completa con músicos de larga trayectoria en la escena local como Darío “Daro” Soto en bajo, Mauro Castillo en voz y guitarra, Matías Castillo en batería y Ricardo Gutiérrez en guitarra. Actualmente, la banda compone nuevo material y está de gira.

Daro Soto, de la banda neuquina de thrash metal Monasterio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mauro Castillo, voz y guitarra de la banda, habló del premio del público en el FAN V, del videoclip premiado y del show de este viernes en Tower, donde compartirán fecha con Antenor y Chammer

P: ¿Cómo recibió el grupo el premio FAN 2026?

R: Con mucha alegría, nunca habíamos participado de un concurso de este tipo y el reconocimiento de la gente es muy gratificante. Se invirtió mucho tiempo en este proyecto y más allá de que para nosotros el producto final fue algo superador a lo que veníamos haciendo, este premio reafirma esto y nos da un plus de felicidad.

P: ¿Cómo fue el armado del videoclip «Salvando el día»?

R: Partimos de la idea de continuar la historia de “Regresar”, nuestro videoclip anterior, con el mismo personaje y el mismo actor. En una reunión de la banda con Kiran decidimos darle un tratamiento cinematográfico y dejar abierta la historia para que un tercer videoclip pueda cerrar la trilogía. En los siete minutos que dura “Salvando el día” condensamos tantas escenas como podría tener un largometraje.

El montaje es vertiginoso. Algunas imágenes pasan en fracciones de segundo. Queríamos que el límite entre lo real y lo fantástico apenas se percibiera. En el fondo, lo que quisimos contar es la historia de un trabajador que lleva la realidad argentina a cuestas, el esfuerzo que hace para salir adelante y cómo su pasión por la música, en particular por el metal, puede sostenerlo aun en los momentos más difíciles.

Kiran Sharbis, protagonista del videoclip de «Salvando el día».

P: ¿Cuánto tiempo demandó la realización?

R: Nos llevó 18 meses. En ese tiempo fuimos desarrollando la idea y registrando ensayos y presentaciones de la banda. Fue un trabajo casi artesanal. La propuesta era ambiciosa y la llevamos adelante con muy pocos recursos. En la mayoría de las jornadas de rodaje, entre el equipo técnico y el artístico éramos solo dos personas.

P: ¿Cómo funciona la dinámica entre los músicos?

R: Si bien soy el único que queda de la formación inicial, y quien se ocupa en gran parte de la dinámica de las contrataciones, el resto de los integrantes colaboran en todo, conseguir fechas, promover la banda, como también, en las composiciones musicales, armado de listas, o todo lo que haga al crecimiento del grupo. La participación de todos es fundamental para buscar lo mejor.

P: ¿Qué los inspira para seguir creando música?

R: El amor a la música misma: todos venimos de otras bandas donde siempre compusimos música propia, disfrutamos de la creación de nuevas canciones y de escuchar las ideas que trae cada músico. Es enriquecedor y para mí, en particular, disfruto de la calidad de los músicos que me acompañan.

Nati Zdaniewicz, en «Salvando el día», de la banda Monasterio.

P: ¿Cómo se imaginan la fecha de este viernes?

R: Sabemos que noviembre es un mes con muchos shows donde vienen bandas de nivel nacional e internacional. El mismo día hay dos fechas más, que lamentablemente se superponen, pero no queremos terminar el año sin tocar en nuestra ciudad. Sabemos que hay mucha gente que nos acompaña e imaginamos una linda noche donde también compartiremos escenario con bandas amigas.

P: ¿Cómo se suman las bandas invitadas, Antenor y Chammer?

R: Son bandas con las que hemos trabajado juntos o con algunos de sus integrantes, sabemos de la calidad de los grupos y del compromiso a la hora de colaborar en el armado de una fecha.

P: ¿De qué modo armaron la grilla de tema para esa noche?

R: Hicimos una encuesta en las redes sociales para saber de qué disco querían escuchar más canciones. Es la primera vez que hacemos esto, asique para nosotros es algo nuevo. Si bien hay un disco del cual la gente eligió querer escuchar más canciones, vamos tocar canciones de todos los discos, como también las nuevas canciones de la banda.

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos y pueden adquirirse en Tikzet y Mix Láser.