El equipo de la SoyCom al cierre de la transmisión en vivo que llevó la muestra de la FADECS del auditorio a YouTube. Fotos: @SoyCom.UNCo

Mientras se ocupaban las butacas del auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, los estudiantes se repartían entre las cámaras, los micrófonos y la mesa de transmisión. Eran las 15 del miércoles y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de General Roca empezaba la SoyCom. Durante cinco horas, los futuros profesionales de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) mostraron lo que habían producido durante el año y se encargaron de que la señal saliera en vivo por YouTube.

Este viernes, en otra sede universitaria de la ciudad, serán los estudiantes de Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) quienes pongan sus trabajos a la vista del público. Las dos muestras permiten ver cómo se aprende la profesión en las aulas y los talleres de las universidades de la región: planificar, armar un set de streaming, repartir tareas, sostener una transmisión en vivo, resolver imprevistos, trabajar en equipo, desarrollar una idea hasta convertirla en una realidad.

Cinco horas al aire desde la FADECS

Por el escenario y la pantalla pasaron producciones de las menciones Locución, Periodismo y Gestión y Producción, además de trabajos del Profesorado. Los proyectos recorrieron distintos ámbitos de la carrera, desde los medios y las redes digitales hasta la comunicación en las organizaciones. La transmisión por el canal de YouTube de la FADECS se extendió hasta las 20 y permitió seguir la jornada a quienes no pudieron acercarse a la facultad.

Cámaras, micrófonos y una mesa de control. En la SoyCom, los estudiantes de la FADECS estuvieron a cargo de cinco horas de transmisión en vivo. Fotos @SoyCom.UNCo

Para quienes estuvieron detrás de cámara, la muestra también fue una práctica de producción. «Hubo una tarea coordinada con nuestro estudiantado y la docencia que derivó en un ejercicio virtuoso y profesional para que se pueda tomar dimensión de todas las posibilidades que ofrece la Comunicación Social», dijo el docente Omar González, coordinador general de la muestra.

Estudiantes, docentes, amigos y familiares colmaron el auditorio de la FADECS durante la SoyCom. Fotos @SoyCom.UNCo

Julieta Rodríguez, una de las estudiantes que integró el equipo, contó cómo se vivió la jornada desde adentro. “Hubo muchos nervios y momentos en los que tuvimos que tomar decisiones para encontrar soluciones a último momento, pero creo que justamente ahí estuvo una de las partes más interesantes de la experiencia; además el trabajo en equipo fue fundamental”, dijo.



La SoyCom, organizada por el Departamento de Comunicación Social y Ciencias de la Información de la FADECS, busca acercar la carrera a la comunidad y a quienes piensan estudiar Comunicación Social en la universidad pública.

La presencia de madres, padres y hermanos no pasó desapercibida y le dio otro sentido al cierre del año. “Para muchas familias, fue la primera vez que vieron de cerca lo que se estudia y se produce en la carrera, y eso fue conmovedor”, señaló el decano de la FADECS, Julio Monasterio.

1/ 9 2/ 9 3/ 9 4/ 9 5/ 9 6/ 9 7/ 9 El equipo de la SoyCom al cierre de la transmisión en vivo que llevó la muestra de la FADECS del auditorio a YouTube. Fotos: @SoyCom.UNCo 8/ 9 9/ 9 Distintos momentos de la SoyCom, donde estudiantes de Comunicación Social compartieron sus producciones de periodismo, locución y comunicación en organizaciones. Fotos: @SoyCom.UNCo

Del taller de Diseño a la muestra abierta

En la Expo Diseño 2026, la UNRN reunirá trabajos de Diseño Visual, Diseño de Interiores y Mobiliario y Diseño Industrial. La exposición permitirá recorrer proyectos desarrollados en distintas materias y talleres a lo largo del año y ver cómo cambia el trabajo de diseño según lo que se quiere resolver, desde comunicar una idea con imágenes hasta crear un objeto o repensar el uso de un espacio.

Con las inscripciones para 2027 abiertas, la universidad invitó especialmente a estudiantes secundarios de Río Negro y Neuquén. Para quienes están eligiendo una carrera, los proyectos ofrecen una manera concreta de conocer qué se hace en cada una y cómo se trabaja durante la cursada.

La Expo Diseño se realizará este viernes 27 de noviembre, de 10 a 20, en el edificio de la UNRN de Estados Unidos 750, en General Roca. La entrada es libre y gratuita.