Las 4 plantas que el Feng Shui recomienda evitar en la entrada de casa.

La entrada de una vivienda ocupa un lugar central en el Feng Shui. Según esta antigua filosofía china, la puerta principal funciona como la boca del chi, es decir, el punto por donde ingresa la energía que después circula por los distintos ambientes del hogar. Por eso, la elección de los elementos decorativos, incluidas las plantas, puede influir en la armonía del espacio.

En ese sentido, la especialista en Feng Shui Marie Diamond explicó en diálogo con Livingetc que algunas especies pueden asociarse con energías negativas, dificultar el flujo del chi o interferir simbólicamente con la llegada de la buena fortuna.

Por ese motivo, recomendó evitar cuatro tipos de plantas cerca del acceso principal. Aunque algunas pueden utilizarse en otros sectores de la vivienda, sus características hacen que no sean las más adecuadas para decorar la entrada.

Las 4 plantas que el Feng Shui recomienda evitar en la entrada de casa

1. Cactus y otras plantas con espinas

Aunque los cactus son habituales en la decoración de interiores por su resistencia y facilidad de mantenimiento, el Feng Shui desaconseja colocarlos cerca de la puerta principal.

El motivo está relacionado con sus espinas, que representan lo que esta filosofía denomina sha chi o energía cortante. Según Marie Diamond, esta energía puede hacer que la entrada resulte poco acogedora y desalentar la llegada de visitas.

La especialista también vinculó estas plantas con conceptos como la defensa, el aislamiento y la desolación. Desde esta interpretación, tenerlas junto al acceso podría simbolizar dificultades en las relaciones sociales y estancamiento económico.

2. Bonsái

El bonsái es un árbol cultivado mediante técnicas que permiten conservarlo en un tamaño reducido. Si bien puede utilizarse para decorar distintos ambientes, Marie Diamond recomendó evitarlo en la entrada de la vivienda.

Según explicó, esta especie representa un crecimiento limitado y una energía restringida. Debido a que se mantiene pequeño de manera intencional, dentro del Feng Shui puede simbolizar obstáculos para el desarrollo personal, las oportunidades laborales y la prosperidad económica.

Por esta razón, la especialista aconsejó ubicarlo lejos de la puerta principal.

3. Hiedra y otras plantas trepadoras

La hiedra y otras especies trepadoras también forman parte de las plantas que conviene evitar en el acceso principal, especialmente cuando sus ramas crecen sin control.

De acuerdo con Diamond, su expansión desordenada puede asociarse con el caos y la falta de organización. Además, cuando las ramas cubren parte de la puerta o dificultan el paso, generan una barrera física que puede afectar la circulación y la accesibilidad.

La recomendación es trasladarlas al patio o al jardín, donde puedan crecer sin bloquear entradas ni espacios de circulación.

4. Ficus benjamina o higuera llorona

El ficus benjamina, conocido también como higuera llorona, es otra de las especies que el Feng Shui aconseja mantener lejos de la entrada.

Una de sus características es que puede perder hojas con frecuencia, especialmente cuando atraviesa cambios de iluminación, temperatura o humedad. Según Marie Diamond, esta caída se interpreta simbólicamente como una señal de inestabilidad y falta de constancia.

Dentro de esta filosofía, también puede asociarse con dificultades económicas o falta de continuidad en los proyectos del hogar.

Además, la especialista señaló que se trata de una planta sensible a las condiciones ambientales, por lo que una entrada con poca luz podría no ser el espacio más adecuado para mantenerla.

Qué plantas conviene poner en la entrada, según el Feng Shui

En lugar de las especies mencionadas, Marie Diamond recomendó elegir plantas de hojas suaves y redondeadas, que dentro del Feng Shui se relacionan con la abundancia, la armonía y una circulación equilibrada de la energía.

Entre las alternativas sugeridas se encuentran:

Planta del dinero: se asocia simbólicamente con la prosperidad y el crecimiento económico.

se asocia simbólicamente con la prosperidad y el crecimiento económico. Planta de jade: sus hojas redondeadas representan la riqueza y la buena fortuna.

sus hojas redondeadas representan la riqueza y la buena fortuna. Lirio de la paz: se vincula con la tranquilidad, la armonía y el equilibrio dentro del hogar.

La elección también debe contemplar las condiciones de iluminación y el espacio disponible. Mantener las plantas saludables, evitar que bloqueen la puerta y cuidar el orden de la entrada son aspectos importantes para lograr un ambiente agradable.

De acuerdo con los principios del Feng Shui, la puerta principal debe permanecer despejada y recibir elementos que transmitan bienvenida, equilibrio y vitalidad.