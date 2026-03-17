Spider-Man 4: Tom Holland anticipó el tráiler de “Brand New Day” y crece la expectativa por la nueva película

El actor Tom Holland volvió a encender el entusiasmo de los fanáticos de Spider-Man al anunciar la llegada del primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega del superhéroe dentro del universo cinematográfico.

Aunque el estreno oficial del avance completo está previsto para el 18 de marzo, en las últimas horas comenzaron a circular pequeños fragmentos que generaron gran repercusión en redes sociales.

Los primeros adelantos que ya se viralizan

Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, uno de los primeros clips que se conoció muestra a Spider-Man en plena acción, rescatando a una persona al borde de una caída.

A lo largo del día, distintas cuentas de fans compartieron breves fragmentos del tráiler, en una estrategia que convirtió el lanzamiento en una especie de rompecabezas global.

Entre las imágenes más comentadas, se destaca una escena que homenajea la histórica portada de Amazing Fantasy #15, donde el personaje apareció por primera vez en 1962.

De qué tratará “Spider-Man: Brand New Day”

La nueva película marcará un punto de inflexión en la historia del personaje. Según trascendió, la trama estará ambientada cinco años después de los eventos de la última entrega.

En este nuevo escenario, el mundo ya no recuerda quién es Peter Parker, lo que abre la puerta a una etapa completamente distinta para el héroe.

Este enfoque funciona como un reinicio dentro de la saga, permitiendo explorar nuevas historias y conflictos.

Un nuevo comienzo para el Spider-Man de Tom Holland

Tras el éxito de la trilogía anterior, esta cuarta película buscará renovar el universo del personaje, manteniendo a Tom Holland en el rol protagónico pero con una narrativa diferente.

El concepto de “Brand New Day” ya tiene antecedentes en los cómics de Marvel, donde también representó un reinicio en la vida de Peter Parker.

Expectativa global por el estreno

El lanzamiento del tráiler completo es uno de los más esperados por los fanáticos del universo Marvel, que siguen de cerca cada novedad vinculada a Spider-Man.

La estrategia de adelantar clips fragmentados no hizo más que aumentar la expectativa, generando miles de reacciones en redes sociales en todo el mundo.

Lo que se viene

Con un nuevo contexto, una historia renovada y guiños a los orígenes del personaje, “Spider-Man: Brand New Day” promete ser una de las películas más importantes del año.

El estreno del tráiler marcará el inicio de una nueva etapa para uno de los superhéroes más populares del cine.