Stephen King recomendó una miniserie argentina de Netflix: tiene 4 capítulos y se estrena esta semana

El maestro del terror puso el foco en “Mis muertos tristes”, la nueva producción basada en cuentos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín. Tiene solo cuatro episodios, está protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi y se estrena el 24 de septiembre.

A pocos días de su llegada a Netflix, “Mis muertos tristes” recibió un inesperado respaldo internacional. Stephen King, uno de los escritores de terror más reconocidos del mundo, recomendó la producción argentina y destacó especialmente la inquietante premisa que atraviesa la historia.

La miniserie, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en el universo literario de Mariana Enríquez, estará disponible en Netflix desde este jueves 24 de septiembre. Serán apenas cuatro episodios, por lo que se presenta como una de las apuestas de terror para maratonear en pocos días.

Qué dijo Stephen King sobre “Mis muertos tristes”

King recurrió a sus redes sociales para compartir su entusiasmo por la ficción y destacó la idea sobre la que se construye la historia.

“¡Qué idea tan genial!”, escribió el autor de It y El resplandor, antes de describir la perturbadora premisa de una historia en la que la capacidad de percibir a los muertos termina extendiéndose entre los habitantes de una comunidad.

La recomendación del escritor estadounidense le dio todavía más visibilidad internacional a una producción que ya había despertado atención antes de su desembarco en streaming.

“Mis muertos tristes”: cuándo se estrena en Netflix

Netflix confirmó que los cuatro episodios estarán disponibles el jueves 24 de septiembre de 2026. La producción está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. Completan el elenco Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.

La serie está inspirada principalmente en el cuento “Mis muertos tristes”, pero no se trata de una adaptación literal de un único relato. La ficción incorpora personajes y elementos de otros textos de Mariana Enríquez, entre ellos “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.

La propia Enríquez participó de la adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

De qué trata “Mis muertos tristes”, la serie que recomendó Stephen King

La historia tiene como protagonista a Ema (Mercedes Morán), una médica recién jubilada que puede ver a los muertos. Durante años intentó convivir con esa capacidad evitando involucrarse demasiado con las presencias que aparecen a su alrededor.

Todo cambia con la llegada de Julie, su sobrina, quien también posee una particular conexión con los muertos. Al mismo tiempo, el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena desencadena un fenómeno sobrenatural que comienza a extenderse por el barrio.

Lo que hasta entonces parecía ser una capacidad individual empieza a afectar a toda la comunidad: los muertos comienzan a hacerse presentes y las fronteras entre quienes están vivos y quienes ya no lo están se vuelven cada vez más difusas.

Pero la propuesta va más allá del terror sobrenatural. Larraín explicó que la ficción busca mostrar también la pobreza, la violencia, el abandono y las diferencias sociales, utilizando el género como una manera de hablar de aquello que una sociedad intenta ocultar.

De San Sebastián a Netflix: el particular estreno de la serie

Antes de llegar a la plataforma, “Mis muertos tristes” tuvo su estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde protagonizó un hecho particular.

Aunque fue concebida como una miniserie de cuatro capítulos, se presentó unida en formato largometraje dentro de la competencia oficial por la Concha de Oro. La versión exhibida en el festival tiene una duración de 187 minutos.

La participación tuvo además otro momento de fuerte repercusión: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez aparecieron en la alfombra roja con prendas que llevaban la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, una acción que también recogieron distintos medios durante el festival.

Ahora, después de su paso por San Sebastián y con una recomendación nada menos que de Stephen King, “Mis muertos tristes” se prepara para llegar al público masivo.