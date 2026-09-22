María Emilia Soria de campaña en Viedma para «ganar la provincia» y «la ciudad» en 2027

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, aprovechó su visita a la capital provincial para firmar el acuerdo con la Provincia para la Compensación Financiera Transitoria para desarrollar actividades ya como candidata a gobernadora por el Justicialismo para las elecciones de 2027.

En la noche del lunes encabezó un acto en la Unidad Básica de Viedma que reunió a dirigentes locales, legisladores y concejales del espacio y militantes de distintos sectores afines.

«Mi tarea hoy es venir a Viedma a escucharlos a ustedes, hablemos de cómo vamos a hacer para estas dos tareas titánicas: ganar la provincia y ganar Viedma», sostuvo Soria.

La candidata puso el acento en la necesidad de dejar atrás las diferencias internas y construir una unidad amplia, generosa y con capacidad de sumar nuevos sectores: «Tenemos que trabajar esa unidad con amplitud, con generosidad, con diálogo y con escucha. Vengo a pedirles que dejemos de lado el egoísmo».

La intendenta sostuvo que el desafío excede al peronismo y llamó a construir una propuesta capaz de convocar a sectores políticos, sociales, sindicales, productivos, educativos, deportivos y comunitarios de toda la provincia porque «solo con el peronismo no alcanza» dijo e insistió en que la construcción debe incorporar a quienes tengan voluntad de aportar a un proyecto provincial.

Remarcó que «no vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas».

Foto: Pablo Leguizamon.

Trabajar para la unidad, con un respaldo explícito a Pablo Barreno

Previo al acto, en diálogo con Diario Río Negro, Soria explicó que el «objetivo es escuchar» a los vecinos y «llevarme la radiografía también de la situación económica de la ciudad, un centro comercial que está muy quieto, con una cámara que también está bastante movilizada» pero «principalmente escuchar a los vecinos y las vecinas, que es lo más importante para nosotros, de llevarnos esa radiografía de cada una de las ciudades, las necesidades, el panorama».

Sobre las inquietudes provinciales que recoge durante sus recorridas políticas señaló que «el tema de la salud es un tema recurrente en cada una de las localidades. Ese es un tema que preocupa mucho a los vecinos y que lamentablemente muchos han naturalizado» porque «eso de levantarse a las 3 de la mañana para conseguir un turno con un especialista, cuando escuchamos que han nombrado no sé cuántos especialistas, pero bueno, aparentemente todavía no se traduce eso en un beneficio significativo para el vecino».

Agregó al respecto que «se ha hablado muchas veces en modernizar, en plataformas virtuales para conseguir turnos, la receta no sé qué, la plataforma, y todavía no lo hemos visto, por lo menos el vecino no ha visto el beneficio» y remarcó que «después hay un tema que me preocupa cada vez más, es el crecimiento del narcotráfico en muchas ciudades del Alto Valle».

Dijo sobre la actualidad provincial que «el desarrollo hidrocarburífero, bienvenido sea, el minero también, pero hay que pensar también en el primer problema, el empleo» que «es una demanda generalizada a lo largo y ancho de toda la provincia».

Sobre referentes locales no quiso brindar detalles porque «estoy segura que cada una de las ciudades, no solamente la capital, tiene que tener la capacidad para determinarse las candidaturas. A mí no me gusta, no me gustaría que me lo hagan a mí en mi ciudad, como no lo haría en ninguna otra ciudad».

Explicó que «el Partido Justicialista, en aquellos lugares donde no haya posibilidad o capacidad de entendimiento, va a habilitar como corresponde las internas, pero no creo que tengamos que llegar a eso. Creo que lo que venimos pregonando, lo que venimos de alguna manera trabajando muchísimo es en la unidad».

Dijo que «es la herramienta que nos ha dado buenos resultados y es lo que intentamos, y con tiempo, porque tenemos mucho tiempo por delante, de que se logre en cada una de las localidades, no quizás con el que siempre intentó, el más peronista; puede ser incluso hasta un random de la política, puede ser incluso hasta un extra partidario, tiene que ser el vecino más querido en cada una de las localidades».

Si bien no habló de preferencia dejó un respaldo explícito porque «Viedma lo viene entendiendo muy bien y eso me pone muy contenta» y recordó que «hemos tenido un muy buen antecedente con Pablo Barreno en la última elección, pero insisto, hay tres unidades básicas y aspiro a que puedan lograr ese entendimiento en Viedma como en cada una de las ciudades».