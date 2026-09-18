Netflix abre las puertas de la fábrica de Willy Wonka: cuándo se estrena el reality que promete juegos y tentaciones

El universo de “Charlie y la fábrica de chocolate” se transforma en una competencia real. Netflix estrenará “Wonka’s The Golden Ticket”, un reality en el que 24 participantes deberán superar desafíos físicos, mentales y hasta morales para quedarse con un premio que podría cambiarles la vida.

La fábrica de chocolate vuelve a abrir sus puertas, aunque esta vez Willy Wonka no recibirá a Charlie Bucket sino a un grupo de participantes dispuestos a competir por un importante premio.

Netflix prepara el estreno de “Wonka’s The Golden Ticket”, un nuevo reality inspirado en Charlie y la fábrica de chocolate, la novela publicada por Roald Dahl en 1964 y en el universo de la recordada película de 1971 protagonizada por Gene Wilder.

La plataforma confirmó que la producción se estrenará mundialmente el miércoles 23 de septiembre de 2026

De qué se trata “Wonka’s The Golden Ticket”, el nuevo reality de Netflix

La dinámica recupera uno de los elementos más famosos de la historia original: los boletos dorados.

Serán 12 ganadores de Golden Tickets y cada uno ingresará acompañado por una persona elegida, por lo que habrá 24 competidores dentro de la particular fábrica.

Una vez que crucen las puertas deberán enfrentarse a juegos, pruebas y tentaciones diseñadas para poner a prueba no solamente sus capacidades físicas y mentales, sino también sus decisiones.

La propuesta es presentada por Netflix como una especie de experimento social en el que habrá que combinar estrategia, resistencia e intuición para avanzar. Y, como no podía ser de otra manera, los Oompa-Loompas también forman parte del programa.

Un premio muy particular para el ganador

Netflix mantiene el espíritu excéntrico de Wonka incluso al hablar del premio. El ganador se llevará lo que la plataforma promociona como “un suministro de dinero para toda la vida” (a lifetime supply of money).

Solamente uno de los participantes logrará llegar hasta el final y quedarse con el premio después de atravesar las distintas pruebas de la fábrica.

La temporada contará con nueve episodios: los primeros siete estarán disponibles desde el 23 de septiembre y los dos capítulos finales llegarán el 30 de septiembre.

La voz de Gene Wilder volverá a escucharse

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es el homenaje a Gene Wilder, el actor que interpretó a Willy Wonka en la película de 1971 y murió en 2016.

La producción utiliza una recreación de su voz realizada con inteligencia artificial, desarrollada junto a ElevenLabs y con autorización de los herederos del actor.

Además, Rusty Goffe, quien participó de la película original como uno de los Oompa-Loompas, también forma parte del proyecto.

Cuándo se estrena “Wonka’s The Golden Ticket” en Netflix

La espera será corta. “Wonka’s The Golden Ticket” llegará a Netflix el miércoles 23 de septiembre, mientras que su desenlace podrá verse una semana después, el miércoles 30.

Con escenarios inspirados en la fábrica, Oompa-Loompas, boletos dorados y pruebas impredecibles, Netflix apuesta así por convertir uno de los mundos más reconocibles de la literatura y el cine en una competencia real.