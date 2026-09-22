Incendio en un sector del Parque Norte de Neuquén: la columna de humo alertó a los vecinos

En las primeras horas de este martes, un incendio alertó a los vecinos de Neuquén en el sector de Parque Norte. El foco ígneo se dio en un sector usado para recolectar ramas, en cercanías al quincho municipal.

La columna de humo se hacía visible desde la zona de la Plaza de las Banderas, e incluso el sector del observario.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, indicó a este medio que se trató de un incendio de baja gravedad y que ya se encuentra «controlado».

Qué pasó con el fuego en el parque norte de Neuquén

En el lugar trabajó el personal de Bomberos de la ciudad, al igual que el personal municipal. El fuego se inició en un lugar destinado al acopio de ramas. Según las primeras hipótesis, se trataría de hecho intencional.

Al tratarse de un lugar con gran vegetación, el incendio generó alertas en los vecinos de la zona. Sin embargo, el fuego fue controlado en menos de una hora.