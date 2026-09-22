Biguá renueva la ilusión para medirse con las mejores del país en la Liga Femenina

Biguá vivirá su segunda experiencia nacional y ya puso manos a la obra para participar en la Liga Femenina de básquet que se pondrá en marcha octubre. El debut, como en su temporada debut, será en el clásico ante Independiente y significará otra edición histórica para Neuquén con doble presencia en la elite. El equipo de la costa capitalina renovó medio equipo y tiene nuevo DT.

Javier Ielmini, de 55 años, comandará a las Verdes. Viene de entrenar a Obras Basket y también formó parte del staff técnico de la Selección Argentina que conquistó el Sudamericano FIBA de esta temporada. Reemplazará a Rubén Jaime, quien se marchó a Córdoba para dirigir a Instituto en la misma competencia, aunque en otra zona.

Como primera medida, Biguá se aseguró a Agustina Jourdehuil, jugadora con historia en la Liga, que ya mostró toda su categoría en la temporada debut. También seguirán Charo Lertora, Juana Tapia, Agustina Hernando, Micaela Mercado y la juvenil Sofia Mella, entre otras.

Agustina Jourdheuil, alta calidad en el plantel de Biguá, que se alista para encarar otra Liga. (Archivo Matías Subat)

Caras nuevas en Biguá

La renovación llegó con dos que vienen de las Rojas: Valentina Mendoza, de 21 años, y la experimentada Julieta Tell, de 33. Ambas reforzarán la zona perimetral y vienen con muy buenos números. El plantel tendrá más caras conocidas con jugadoras que estuvieron en otros clubes de la zona, en la Liga Regional, como Amparo Arévalo, con un paso por Pérfora; y Clara Della Rosa, pivote que pasó por Centenario, pero antes estuvo en el siempre poderoso Quimsa.

La cuota extranjera la aportará Catalina Caño, base-escolta uruguaya, quien lleva con muchos pergaminos. Tiene 22 años, viene de Lagomar Country Club, donde promedió 20 puntos por juego, además de ser parte del plantel estable de la Selección de su país.

Catalina Caño llega a Biguá desde el básquet uruguayo. (Gentileza Lagomar)

El grupo de Biguá y el calendario de octubre

Biguá compartirá el grupo C con Quilmes, Peñarol, Boca, Vélez y Unión Bahía, además de Independiente de Neuquén, que será su rival en el debut, el domingo 11 de octubre, en La Caldera. El viernes 16 será el estreno como local en El Nido, ante Quilmes. Los demás juegos de octubre serán ante Unión Bahía (jueves 22, en casa); Boca (jueves 29 en La Bombonerita), y Vélez (viernes 30 en el microestadio del Fortín).