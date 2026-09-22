IATF + Repaso con toros: una oportunidad para bajar costos en la cría de ganado bovino

En muchas zonas del país está por comenzar el servicio de primavera. Es de suponer que, para lograr obtener buenos resultados de preñez, los criadores alimentaron bien a sus vacas al menos después del parto para llegar al servicio con buena condición corporal.

En lo posible, es recomendable que todas las vacas que fueron detectadas preñadas en el tacto de otoño y que no tengan un ternero al pie, no entren a servicio y sean rechazadas.

Con respecto a la sanidad, ya al comienzo del servicio se les tuvo que haber realizado el plan sanitario, en especial la aplicación de las vacunas contra las enfermedades venéreas.

Es importante, durante el servicio, que las vacas tengan un balance energético positivo para que los celos que manifiesten sean fértiles y logren preñarse. Para eso los productores tendrían que haber programado con tiempo una buena cadena forrajera para este momento.

La combinación de la inseminación, ya sea simple o doble, con el repaso de toros, y un buen manejo previo del rodeo, garantiza obtener altos porcentajes de preñez, con todas las ventajas genéticas y sanitarias.

Normalmente, hace unos años un toro de cabaña salía 1.000 kilos de novillo; unos años más tarde, subieron a 1.200 kilos de novillo. En los últimos años, ese precio en kilos se elevó a 1.500 y este año por cada toro se está pagando entre 2.000 y 2.100 kilos de novillo.

Esto último motivó en la actualidad el aumento de la utilización de la inseminación a tiempo fijo para disminuir gastos en la compra de toros para reposición. La incorporación de la inseminación permite utilizar menos toros, con lo cual muchas veces nos evitamos comprar toros, siendo suficientes los existentes del año anterior.

Los siguientes valores indican el costo del vientre preñado del servicio con inseminación a tiempo fijo y el costo del vientre preñado del servicio solo con toros.

COSTOS IATF/VACA

Costo por servicio: $47.356

% de preñez: 50%

Costo por preñez: $94.712



Costo por servicio: $47.356 % de preñez: 50% Costo por preñez: $94.712 COSTO TORO/VACA

Costo por servicio: $117.520

% de preñez: 90%

Costo por preñez: $130.578

Si realizamos el servicio solo con toros, obteniendo un 90% de preñez, el costo por vientre preñado es de $130.578.

Si realizamos el servicio con una sola inseminación a tiempo fijo (IATF) más repaso con toros en primavera, el costo por vientre preñado es de $111.701. De cada 100 vientres inseminados salen 50 preñados y de los 50 vientres restantes se preñan 45 en el repaso con toros, obteniéndose un total (IATF + Toro) de 95 vientres preñados. Ver Tabla 1.

Tabla 1 IATF primavera 100 $/total Preñadas x IATF 50 4.735.620 Preñadas x Toro 45 5.876.000 Preñadas x (IATF + Repaso) 95 10.611.620 Costo/vientre preñado 111.701 “RÍO NEGRO” Fuente: Emilio Vernet.

En el caso de inseminar vaquillonas de 22 meses en el invierno sin repaso con toros y luego a las vacías volver a inseminarlas en la primavera con repaso con toros, obtenemos de cada 100 vientres 98 preñados con un costo por vientre preñado de $84.575. Ver Tabla 2.

Tabla 2 IATF invierno 100 $/total Preñadas x IATF 60 4.735.620 IATF primavera 40 $/total Preñadas x IATF 24 1.894.248 Preñadas x Toro 14 1.692.288 Preñadas x (IATF + Repaso) 98 8.322.156 Costo/vientre preñado 84.575 “RÍO NEGRO” Fuente: Emilio Vernet.

La combinación de la inseminación, ya sea simple o doble, con el repaso de toros y un buen manejo previo del rodeo, nos garantiza obtener todos los años altos porcentajes de preñez, sumado a todas las ventajas genéticas y sanitarias que incorporamos en nuestro rodeo.

Siempre hay que tener en cuenta que, para obtener estos resultados de preñez, hay que preparar previamente tanto a las vacas con cría como a las vaquillonas de primer servicio para que ellas puedan reaccionar con una preñez. No es solo meter al rodeo un toro o inyectarle semen dentro de su útero y listo. Es mucho más que eso.

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