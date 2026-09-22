Murió el ciclista que fue atropellado sobre la Ruta 22 en Regina: quién era

El lunes se registró un trágico choque en la Ruta Nacional 22 que dejó como resultado una víctima fatal. El siniestro vial se produjo en Villa Regina entre un vehículo y una bicicleta. La persona a bordo de esta última era un joven de 25 años que, lamentablemente, no logró sobrevivir a las graves lesiones.

Choque sobre Ruta 22 en Regina: cómo fue

El incidente se registró el pasado 21 de septiembre, minutos después de las 6, a la altura del kilómetro 1.134 de la Ruta 22.

Según la información brindada, el impacto fue entre un vehículo que circulaba desde Regina a Huergo por la vía nacional y una bicicleta que cruzaba en sentido sur-norte.

Tras el choque, el joven ciclista sufrió lesiones por las que fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado de urgencia a la ciudad de Roca donde estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico. Lamentablemente después del mediodía se confirmó que el joven no logró sobrevivir a las heridas.

Las causas del siniestro aún se investigan para esclarecer la modalidad. Vecinos de la zona señalaron que un factor pudo haber sido la falta de iluminación en ese sector.

Quién era el ciclista

Con el paso de las horas se confirmó la identidad del ciclista, por cuya recuperación familiares y amigos habían iniciado una cadena de oración.

Según se precisó, el joven se llamaba Marcelo Loncoman y era un conocido vecino de Villa Regina.

Desde el Consejo Local para las Personas con Discapacidad de la ciudad lamentaron su fallecimiento y expresaron a través de un comunicado: «Algunos tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir momentos con él, dejando recuerdos que permanecerán en nuestros corazones. Que descanse en paz».