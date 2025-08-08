Streaming: Chico Come Universo

Infancias entre encierros reales e imaginarios

Chico come universo (Netflix) adapta la celebrada novela de Trent Dalton y lo hace con una energía extraña, oscila entre lo crudo y lo maravilloso. Eli Bell, un adolescente con sensibilidad de escritor y corazón enorme, crece en un entorno lleno de violencia, drogas y silencios familiares. Su madre es adicta en recuperación, su padrastro ex narco y su hermano no habla, pero lo entiende todo. A eso se suma una figura clave: Slim, un ex convicto que oficia de mentor y filósofo de barrio. Con una puesta visual poderosa y una narración en primera persona, la serie logra que cada imagen, cada recuerdo, se sienta como una herida y, a la vez, una esperanza.

El dolor se escribe con belleza

Más allá de las situaciones límite, la historia nunca cae en lo miserable. Hay poesía incluso en lo más sórdido. El joven Felix Cameron como Eli es un hallazgo: combina inocencia, intensidad y un deseo de entender el mundo que conmueve. A su alrededor, un elenco sólido (Simon Baker como el padrastro, Phoebe Tonkin como la madre) aporta capas de ambigüedad a los personajes. La serie habla del amor, la redención y la escritura como forma de supervivencia. Es violenta, sí, pero también luminosa. Un coming-of-age atípico, con alma australiana, que deja marcas. Como los mejores relatos, empieza en el caos y encuentra su sentido en las emociones.

Los recomendados

Kleo

Con mezcla de thriller y humor negro, Kleosigue a una ex espía de la Alemania Oriental, quien busca venganza tras la caída del Muro de Berlín, después de ser traicionada por su propia gente. Entre acción y giros inesperados, se destaca la actuación magnética de Jella Haase. Ágil, intensa y con una alta dosis de ironía, la serie atrapa de principio a fin. Disponible en Netflix.

Ragnarok

Esta serie noruega, mezcla mitología vikinga con drama adolescente en un pequeño pueblo amenazado por el cambio climático. Con un enfoque moderno y oscuro, sigue a un joven que descubre su destino como nuevo Dios del Trueno. Ágil y visualmente impactante, atrapa con su combinación de fantasía y realismo. Disponible en Netflix.

*Por Guillermo Hernández, periodista especializado en cine y series.