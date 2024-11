«Suburbia» en Deriva Teatro: teorías para la liberación sexual

“Suburbia” es una película de 1983 que (de algún modo) inspiró a “Suburbia”, el primer hit de Pet Shop Boys de 1986, que (de algún modo) inspiró “Suburbia”, la última gran cosa de Goodbye Stanislavsky, la original y siempre audaz compañía neuquina. Y acá nos quedamos.



Las ideas que subyacen a “Suburbia” recorrieron un largo camino hasta llegar a ser la puesta en escena escrita, dirigida y actuada por Sebastián Fanello, junto a Leandro Mellado y Manu Maritano. Estrenada a fines de 2022, vuelve a escena este sábado, a las 22, en la sala de Deriva Teatro (ver abajo).



Inspirado en aquella canción que el dúo inglés de pop de sintetizadores y de música bailable, qué otra cosa si no, editó en su primer disco de estudio, en 1986, Fanello, actor, director, dramaturgo y docente neuquino, dio forma a una obra en la que reivindica la homosexualidad combativa de los grupos militantes homosexuales de la década del ‘70, liderados por el escritor, poeta y periodista argentino Néstor Perlongher, uno de los primeros líderes del movimiento LGBT en el mundo fallecido en 1982 por complicaciones en su salud a raíz del HIV.



“Tenían una visión del mundo para el colectivo homosexual distinta a la que sucedió, digamos. Si bien celebrábamos los derechos adquiridos, lo que el Frente de Liberación Homosexual, el FLH de esa época, quería era otra cosa, ¿viste? Y en la obra hice, en realidad, una investigación en relación con cuáles eran las consignas del Frente de Liberación Homosexual”, cuenta Fanello en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



Entonces, Fanello (se) explica: “Ese movimiento, el Frente de Liberación Homosexual, como lo dice su nombre y que el propio Perlongher dijo en muchos lados, pretendían la liberación de la homosexualidad, pero no la liberación para que todo sea una fiesta y una gran orgía, sino porque él entendía que buscando en ese lugar reprimido de todas las personas el sujeto se podía pensar más libre”.



Para Fanello, aquello se trató de un pensamiento muy avanzado para su época y que no fue la que terminó triunfando. Si bien la CHA, que es la organización de Jáuregui, es la que escribe la base del matrimonio igualitario, que es lo que se termina aprobando, toma algunas cosas del Frente de Liberación Homosexual, no es justamente lo que Perlongher quería, o todo ese grupo quería, lo que termina triunfando. De hecho, para Perlongher, todo lo que sea parecido a una vida hetero normativa, no lo abrazaban. Bueno, eso es lo que trato de reivindicar en Suburbia”.



Después de haber hecho “Disney Boys”, que, en palabras de Fanello, también dramaturgo y actor allí, “era como una homosexualidad por ahí muy turbia, muy sórdida, Suburbia es una obra más alegre, es una comedia, y la gente la pasa bien, se divierte, y de paso se conoce un poco lo que fue esa mirada de esa militancia primigenia de la homosexualidad argentina que casi medio cae en el olvido”.



“Es una mega puesta donde estamos los tres en escena, recreamos un viejo galpón, un suburbio, el nombre está tomado de la canción de los Pet Shop Boys que se llama Suburbia, que los Pet Shop Boys la hacen por una película de punkies de fines de los años 70, que toman unas casas como una suerte de refugio en donde está esta gente pensando un mundo distinto. También reivindica un poco ese mundillo criminal, la homosexualidad en la década de los 70 estaba emparentada con los criminales, porque existían edictos policiales que te levantaban… Estaban criminalizadas, obviamente. Nosotras nos apropiamos de ese discurso y reivindicamos esa asociación que había entre la homosexualidad y la criminalidad, como una forma de apartarse del mundo y de la legalidad”.



Sebastián describe la puesta en escena como bastante impactante debido al efecto que genera el uso de las luces: “Utilizamos muchas luces de piso, entonces trabajamos mucho las zonas en penumbra, la oscuridad. Deriva Teatro al ser un espacio grande y al haber sido un taller, una tornería, nos brinda mucho ya desde su propia estructura que nos ayuda para la puesta en escena”.



El hecho, casual, por cierto, que la sala de Deriva Teatro haya sido en su origen un espacio como el que los punkies del filme eligieron para habitar le da a la obra un carácter realista natural. “Casi como el suburbio original”, coincide Fanello. “Usamos los ventanales que tenía esa tornería, los originales, para crear más una sensación de galpón. Y sí, es como también promover una suerte de viaje en el tiempo. Los vestuarios tienen toda una estética medio osada porque traemos también todo el mundo perverso de la cultura homosexual. La cultura homosexual, a mí me gusta pensarlo como cultura, en los años 80 tuvo toda una vinculación con lo motoquero, con el cuero, con el leather. Había como toda una movida que se la llevó puesta la mal dicha peste rosa y también se la llevó puesta el arco iris, digo yo ahora, como esta suerte de gay pride, de orgullo gay que le puso brillantina a todo y sacó a los homosexuales de ese mundo. Como la que ahora Ricky Martin, digamos, el homosexual higienizado, lavado, que sirve para la propaganda de Pride y no ese otro mundo que en algún momento nos perteneció, que era bien hardcore y que desapareció, ya no está más”.

«Suburbia», ficha y función

Cuándo: este sábado, a las 22.

Dónde: Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén

Suburbia es un refugio para los parias. Una invocación a los malditos y a su fuerza provocadora. Un llamamiento de la disidencia homosexual evocando un mundo que pudo ser y no fue: se lo llevó puesto el pinkwashing.

Actúa: Leandro Mellado, Manu Maritano, Sebastián Fanello.

Dramaturgia y dirección: Sebastián Fanello

Entradas: $9000 anticipadas a través de Mercado Pago alias suburbia.teatro y $ 10000 en puerta. Reservas: 299 5049199.