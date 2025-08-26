El romántico anuncio de Taylor Swift: su compromiso con Travis Kelce revoluciona las redes

¡La espera ha terminado para los fans! Taylor Swift, la superestrella del pop, confirmó hoy la noticia que muchos esperaban: su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce. El anuncio, que hizo estallar las redes sociales, llenó de emoción a las «swifties» de todo el mundo. Los detalles.

¡Se casa Taylor Swift!

A través de redes sociales, Taylor Swift anunció que se casará con Travis Kelce, su pareja, mostrando el imponente anillo de compromiso que le ofreció el jugador de la NFL para sellar el amor que los une desde hace varios años.

Se trata de una noticia por demás esperada por parte de las «swifties«, las fanáticas seguidoras de Taylor Swift que, además de escuchar su música y estar al día con los lanzamientos de la cantante, siguen el devenir de la feliz pareja.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.–

Cabe recordar que Taylor Swift protagonizó varios romances turbulentos que, dada su popularidad y fama, quedaron bajo el ojo público a lo largo de su carrera. En todos los casos, las decepciones amorosas se convirtieron en sus discos megavendidos alrededor del mundo.

El anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.-

Ahora, llega una feliz noticia para Taylor Swift y sus seguidoras, ya que la confirmación del casamiento era una de las novedades más esperadas después del anuncio del nuevo disco «The Life of a Showgirl», que se estrena el próximo 3 de octubre 2025.

El romántico mensaje de Taylor Swift para confirmar su casamiento con Travis Kelce

Taylor Swift compartió una publicación con diversas fotos junto a Travis Kelce en Instagram, donde se pudo ver a la enamorada pareja con el anillo de compromiso que confirma la feliz noticia.

«Su profesora de inglés y su profesor de gimnasio se casarán» dice el romántico posteo, que inmediatamente se llenó de «me gustas» y comentarios de los seguidores de la pareja.