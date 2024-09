Teatro para ver en Neuquén: «Adictas a vos», la obra que aborda vínculos que rozan lo tóxico

Cinco mujeres que no se conocen, pero tienen mucho en común. (FOTOS: Gentileza)

De vínculos humanos se trata. Todos, absolutamente todos somos adictos a alguien. Ya sea un hijo, una pareja, un amante, un amigo o a aquella persona que nos quita el sueño. De eso se trata la obra dirigida por Leandro Stepanchuc, «Adictas a vos», que se presentará el miércoles 18 de septiembre en Bar 10 Almas, ubicado en la esquina de Intendente Carro y Pampa, de la ciudad de Neuquén.

Todo comienza con un inconveniente en un aeropuerto. Cinco mujeres deberán esperar durante horas en la sala central porque su vuelo está demorado por un fuerte temporal. Y quedan obligadas a interactuar entre ellas. No se conocen, pero con el transcurso de las horas comienza a percibirse que algo tienen en común, aún cuando ellas mismas no se den cuenta.

En esa estación aérea comienza la charla entre una mujer que quiere viajar a México a ver a su hijo, otra que llega para recibir a su padre que hace años que no ve, una más que tiene devoción por su esposo y la de al lado que sin duda es adicta a su amante. Y la quinta, que no tiene familia ni amigos en este mundo, se volvió devota de un famoso cantante español. «Esa elección es interpretada como una necesidad de sobrevivir a estar sola, es la necesidad de pertenecer a este mundo estando pendiente de alguien», explicó el director de la obra, que fue escrita por Marcos Carnevale.

Por cuarto año, «Adictas a Vos» sale de gira. Además de la función del 18 que comenzará a las 21, se presentará el 25 de septiembre a las 21, el sábado 5 de octubre con doble función, a las 20 y 22.30, y luego repetirá función el domingo 6 a las 20 y el domingo 20 a las 20. Todas las presentación serán en 10 Almas. El 26 de octubre armarán valijas para partir hasta la localidad de Allen para presentarse a las 21 en el Teatro Municipal.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y se pueden reservar con anticipación comunicándose al 299-5233015. Actúan: Karina Ledda, Verónica Fallik, Valeria Huenchuman, Paula Malcotti y Josefina Porte Farias. La asistencia de dirección es de Fernanda Botto, con la producción de Daniel Sánchez y Leandro Stepanchuc.

Las cinco mujeres, protagonistas de esta historia proponen entre chistes, enredos y peleas momentos para reir y emocionarnos. Pero en el medio saldrán temas centrales de la vida como la búsqueda de la felicidad, el adulterio, la soledad y hasta el rol que la sociedad da al género femenino y su competencia.

«Si bien la obra es una comedia, deja una gran reflexión porque en cierta medida todos tenemos o fuimos adictos a un vínculo o conocimos a alguna persona que tuvo esa adicción. Creo que el rol más claro es la madre a un hijo que no lo deja despegar. La obra habla desde lo psicológico. Estas mujeres empiezan a ver entre ellas una miseria o también suplicar por un amor que no es lo que ellas piensan que es», detalló Stepanchuc.

Algo de tóxico hay en esos vínculos y en el transcurso de la obra un par de personajes se van dando cuenta de que lo que están haciendo está mal y otros lo saben pero deciden seguir viviendo así «porque es más cómodo seguir así o porque no se cual es el otro camino para continuar sin esa persona». «También aparecerá la mujer que se da cuenta y decide dar vuelta la página y comenzar de cero con una nueva vida, sin esa adicción al otro. Por ahí lo más complicado es ser el personaje de Josefina porque es adicta al amante. Cuando uno está en ese papel ya sabes que estás en un segundo lugar y quizás seguía ahí por razones que se irán develando en la obra», agregó el director.

«Adictas a vos» tiene la particularidad de hacer que cada uno de los espectadores durante el transcurso de la historia se sientan identificados con alguno de los personajes. Nadie sale diciendo «eso a mi no me pasa». Otra característica es que acá no existe la «cuarta pared». Los personajes deambulan entre los espectadores, tal como se moverían un aeropuerto.

La obra llegó a Neuquén luego de que Leandro la viera por primera vez puesta en escena en 2016, en el Lola Membrives de Buenos Aires. «Me gustó la temática. Es una obra que siempre quise hacer. Al principio me pregunté cuánto la podía hacer. Pensé que sería un solo año, pero ya vamos para el cuarto», contó el artista.

Los elencos van rotando en cada temporada porque el director considera que en la renovación la pieza se va enriqueciendo, no envejece nunca. Sin duda es una obra que es mucho más que un espectáculo teatral. Es un reflejo de la vida misma de todos, independientemente del género. Aplica para mujeres y varones.