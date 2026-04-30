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River empata con Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana
Con la intención de seguir como líder de su grupo, River ya visita a Bragantino en Brasil en la Copa Sudamericana.
Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, River empata 0 a 0 con Red Bull Bragantino en Brasil donde buscará seguir como líder del Grupo H.
Para volver a quedar puntero, el Millonario necesita un triunfo ya que tiene 4 puntos y Carabobo subió a 6 después de ganarle a Blooming en Venezuela en el primer turno.
El Chacho Coudet hizo un solo cambio respecto al triunfo 3 a 1 ante Aldosivi del último sábado. Entró Juan Cruz Meza y salió Giuliano Galoppo.
De esta manera, River forma con Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Galván, Meza; Subiabre, Colidio y Salas.
Sebastián Driussi, Fausto Vera y Juanfer Quintero siguen ausentes por lesión. El Millonario cerrará la fase de grupos del torneo local el domingo como local ante Atlético Tucumán, a las 18:30.
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