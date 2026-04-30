River empata con Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana

Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, River empata 0 a 0 con Red Bull Bragantino en Brasil donde buscará seguir como líder del Grupo H.

Para volver a quedar puntero, el Millonario necesita un triunfo ya que tiene 4 puntos y Carabobo subió a 6 después de ganarle a Blooming en Venezuela en el primer turno.

El Chacho Coudet hizo un solo cambio respecto al triunfo 3 a 1 ante Aldosivi del último sábado. Entró Juan Cruz Meza y salió Giuliano Galoppo.

De esta manera, River forma con Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Galván, Meza; Subiabre, Colidio y Salas.

Sebastián Driussi, Fausto Vera y Juanfer Quintero siguen ausentes por lesión. El Millonario cerrará la fase de grupos del torneo local el domingo como local ante Atlético Tucumán, a las 18:30.