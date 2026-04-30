El Banco Central suma más de US$ 7.000 millones en compras en cuatro meses

El Banco Central compró U$S 7.151 millones en el primer cuatrimestre, que equivale al 70% del objetivo que se había planteado para 2026, aunque la acumulación de reservas siguió siendo mínima debido al pago de deuda.

Este monto se alcanzó luego que el viernes la autoridad monetaria se hiciese de U$S 207 millones. Así cerró la semana con un saldo a favor de U$S 390 millones y abril con U$S 2.769 millones.

De esta forma, las reservas brutas completaron el cuarto mes del año en U$S 44.483 millones. En el día hubo una baja de U$S 728 millones, pero obedece al rebalanceo habitual de cada final de mes, en esta ocasión compensado parcialmente por el ingreso de los U$S 850 millones por las colocaciones de los bonos AO27 y AO28.

Como consecuencia de este ritmo de compra, las reservas netas pasaron a ser positivas en unos U$S 154 millones.

Por otra parte, el Gobierno tuvo que afectar U$S 819 millones para comprarle DEGs a los Estados Unidos y así hacer frente al vencimiento de este viernes. Al revés de lo que se pensaba, aún el Directorio del organismo no se reunió para la aprobación final de la segunda revisión que habilita el giro de U$S 1.000 millones y el compromiso previsto deberá hacerse con reservas. A menos que el organismo postergue el vencimiento y en el ínterin haya visto bueno del Board.

Por otra parte, a dos meses del vencimiento por U$S 4.500 millones con acreedores privados, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue sin mostrar la carta de cómo juntará los fondos. Se aguardan detalles del préstamo de bancos privados que tendrán como garantía las líneas ofrecidas por el BID y el Banco Mundial.

Dólar, mala inversión

El dólar oficial cerró abril en $ 1.415, sin cambios a lo largo del período. Contra una inflación que será del orden de 2,5%, el billete se convirtió en una de las peores opciones de inversión del mes.

A su vez, el mayorista cerró el mes en $ 1.391 con una depreciación de apenas 0,65%.

En los tramos financieros, el MEP finalizó en $ 1.443 con una suba de 1,5% y el CCL se ubicó en $ 1.500 con alza de 1,7%.

El último precio para los minoristas fue de $ 1.380 y $ 1.415 para compra y venta respectivamente, mientras que el “blue” terminó abril en $ 1.380 y $ 1.405.

Este escenario se explica a partir de una abundante oferta producto de la buena cosecha, de las exportaciones de energía, y de las colocaciones de empresas y estados subnacionales.

Respecto de la cosecha, se calcula que superará los 160 millones de toneladas y la salida ya se está haciendo sentir con más de 6.000 camiones diarios llegando a las terminales portuarias de Rosario.

Con estos valores, la cotización del dólar se encuentra un 20% por debajo del techo de la banda oficial, que es de $ 1.703.

“La brecha cambiaria continúa en niveles acotados mientras los inversores perciben un dólar contenido a corto plazo. A pesar de ligeras oscilaciones diarias, la tendencia acumulada del año sigue siendo descendente para todas las variantes de la divisa”, señalaron desde Wise Capital.

El informe de la casa de inversión añade que “los contratos de futuros también reflejan expectativas moderadas y una menor volatilidad proyectada”.

“Esta dinámica sugiere un reacomodamiento saludable dentro de un esquema de control monetario estricto. La estabilidad actual aleja las presiones devaluatorias y brinda previsibilidad a los operadores. El BCRA logra, por ahora, mantener el tipo de cambio lejos de los niveles de estrés máximo definidos por su propio esquema de bandas”, completó el análisis.

De acuerdo a distintas opiniones se aprecia que el mercado anticipa que el ingreso de divisas se intensificará durante las próximas semanas por el pico estacional de la cosecha gruesa.