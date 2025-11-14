Tercer Festival de Jazz de la Manzana, este fin de semana en Roca

Llega noviembre y como sucede desde hace tres años, en Roca suena jazz: se activa el Festival de la Manzana.

Organizado por la Asociación de Jazzistas Independientes, la tercera edición consecutiva (no es un dato menor) del Festival de Jazz de la Manzana se desarrollará en dos lugares: este viernes, en la sala Incaa ubicada en el primer piso de la Terminal de Ómnibus de Roca; y mañana sábado, en el Centro Municipal de Artes (Tucumán 1100).

Este viernes, se presentan, a partir de las 20, Aldea, Jesús Fernández Solo Set y Gastón Cinquegrani Cuarteto. La jornada comenzará con una recepción en el hall con una copa de vino y una muestra fotográfica de las dos primeras ediciones del festival. Mañana sábado, desde las 20.30, en el Cemar, tocarán Elefanticomio, Luciano Fuhr/Nahuel Enrique Project y ASH Trío.

Aldea explora la sonoridad del jazz moderno con un sonido electrónico y fresco.

La novedad de esta tercera edición es la inclusión de una clínica con los músicos de ASH Trío: Juan Pablo Arredondo (guitarra), Natalio Sued (saxo) y Hernán Hecht (batería). Será mañana sábado, a las 11, en el salón cultural de Italia Unida.

Un festival que crece

La realización de esta tercera edición del Festival de Jazz de la Manzana fue todo un desafío para sus organizadores, un grupo conformado por músicos de jazz de la ciudad. Si bien rondó en ellos la posibilidad de no hacerlo, entendieron que darle continuidad al proyecto era fundamental. “Para esta edición sumamos una master class y la inclusión de una banda de afuera en la grilla”, destaca Mauricio Costanzo reconocido baterista y uno de los creadores del festival.

LML & N, cuarteto de jazz rock que interpreta temas propios y suma algunas reversiones de temas clásicos del rock.

“Es la primera vez que hacemos esto de tener un compromiso con una banda que traemos de afuera, HASH Trío, una banda que justo va a estar de gira por la zona, y nos viene bárbaro tenerlos por acá”, sostiene el músico. ASH Trío es una banda internacional de difícil geolocalización: el saxofonista Natalio Sued vive en Amsterdam; el guitarrista Juan Pablo Arredondo, en Buenos Aires; y Hecht, en El Bolsón.

Jesús Fernández Solo Set.

Y es justamente el baterista el nexo entre el trío y los músicos del festival: Hecht es roquense. Luego de muchos años de residencia en México, se radicó en El Bolsón. Aun así, el trío se mantiene activo y sale de gira con frecuencia. Por estos días iban a estar en la Argentina y, escala en la región mediante, dirán presente en el Festival de la Manzana. “Le íbamos a proponer que viniera con otro grupo que tiene, pero cuando nos dijo que estaban de gira con el trío, nos cerró por todos lados”.

Tres años sin repetir

Un aspecto no menor que destaca Costanzo de la continuidad del Festival de la Manzana es que en los tres años no repitieron formaciones en la grilla. «Eso también habla muy bien de la zona. Imagínate, solo cubriendo con grupos locales y agregando a ASH Trío, tuvimos tres festivales que no repitieron ni una banda”.

Gastón Cinquegrani Cuarteto.

¿Por qué? “Hay muchos proyectos”, responde el baterista sin dudarlo. “En este festival hay un par de proyectos de músicos muy jóvenes, nuevas promesas del jazz, podríamos decir. Uno es Aldea y el otro es LML & N, un cuarteto de jazz/rock que interpreta temas propios y suma algunas reversiones de temas clásicos del rock. En este estoy yo, que soy el viejo del grupo, pero en los otros son todos los jóvenes”. (risas)

También se presentan grupos que grabaron discos este año o están camino a hacerlo. Gastón Cinquegrani Cuarteto acaba de editar y Aldea está cerrando la mezcla del disco y lo presentan ahora dentro de poco.