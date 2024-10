Terminó el 12° Festival Audiovisual Bariloche: una celebración del cine regional y nacional

«Procopiuk», un documental de Diego Lumerman sobre la vida del cineasta pionero de la Patagonia y «Estepa», el policial del barilochense Mariano Benito se llevaron los premios mayores en la categoría Largometraje Binacional del 12° Festival Audiovisual Bariloche, que finalizó ayer domingo.

Durante una semana, el FAB volvió a generar, al igual que en los últimos 12 años de trayectoria, una oportunidad para que realizadores/as audiovisuales, estudiantes y toda la comunidad, se encuentre en las salas de cine, en los talleres, muestras y diferentes actividades que se desplegaron durante los días en que se desarrolló el Festival.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones, se realizó durante la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre en Bariloche.

Bariloche disfrutó de una semana de cine propuesta por el FAB. (Foto: prensa FAB)

En el acto de premiación, se hizo una mención especial por el 5to encuentro de estudiantes de carreras audiovisuales de la Patagonia de Argentina y Chile que, a través de un programa de becas, logró que asistan estudiantes de diferentes universidades e institutos para participar de actividades, proyecciones, talleres y conversatorios durante toda la semana. Antes de comenzar con la entrega de premios, se entregó un reconocimiento a Jorge Cuqui Honik, por su trayectoria en el cine quien expresó “hace muchos años que trabajo en el arte, yo creo que salva al mundo el arte y es bueno saber que eso resuena en algún lugar; que alguien lo escucha, lo ve, lo celebra y eso es lo mejor que puede pasar”.

Festivalito: el momento de los chicos en el FAB. (Foto: gentileza prensa FAB)

El momento de la premiación fue de gran emoción para todos/as los/as, en especial los Proyectos en Construcción (PEC), que implica el apoyo económico para que puedan concretarse. En esta edición, los proyectos premiados fueron Los Desprotegidos, la república de los sueños rotos, de Ignacio Quaranta y No al dique, de Ivanna Legler y Alejandro Encinas.

Al recibir sus estatuillas, elaboradas en colaboración entre el FabLab Bariloche y el Centro de Formación Integral Don Bosco, todos/as los/as realizadores y jurados tuvieron palabras en defensa del cine nacional y la educación pública y gratuita; así como el aliento para que el FAB continúe por muchos años más.

El acto de premiación fue transmitido en vivo gracias al equipo del canal de YouTube Conexión Bariloche y está disponible en dicho canal, así como en el del FAB YouTube FAB

PREMIOS FAB

Competencia Nacional de Largometrajes Ficción

PREMIO FAB Mejor película: Alemania de María Zanetti

MENCIÓN ESPECIAL: Vera y el placer de los otros, de Romina Tamburello y Federico Actis

Competencia Nacional de Largometrajes Documental

PREMIO FAB Mejor película: Yo soy Alma, de Mariana Manuela Belone

PREMIO DOCA | Documentalistas de Argentina: Yo soy Alma, de Mariana Manuela Belone

PREMIO ARGENTORES: Néstor Frenkel, por Después de un buen día

Competencias Nacionales de Largometrajes Documental y Ficción

MEJOR INTERPRETACIÓN: Diego Capusoto, por Las corredoras

MEJOR FOTOGRAFÍA: Martín Heredia Troncoso, por El escuerzo

MEJOR MONTAJE: Emi Castañeda y Mariano Saban, por Imprenteros

MEJOR SONIDO: Ciudad oculta, de Francisco Bouzas

PREMIO GÉNERO DAC | Directores Argentinos Cinematográficos

MEJOR DIRECTORA: Lucía Paz, Por Oda Amarilla

PREMIO SAGAI

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA: Luciana Grasso, por Vera y el placer de los otros

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINO: Carlos Resta, por Vera y el placer de los otros

Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes Argentino / Chilena En la que participan las provincias más australes de Argentina y las seis regiones del sur de Chile.

PREMIO FAB Mejor película: Procopiuk, de Diego Lumerman

PREMIO FAB Mejor película: Estepa, de Mariano Benito

MEJOR INTERPRETACIÓN: Agustín Sullivan, por Estepa

MEJOR FOTOGRAFÍA: Renata Campodónico, por Inche Machi

MEJOR MONTAJE: Susana Leunda, por Procopiuk

MEJOR SONIDO: Equipo de El Turbio, de Alejandro Encinas

MEJOR MONTAJE | EDA – (Asociación Argentina de Editores Audiovisuales)

Susana Leunda, por Procopiuk

Competencia Nacional de Cortometrajes

PREMIO FAB Mejor cortometraje, La Bolsita de agua caliente, de Yuliana Brutti

MEJOR INTERPRETACIÓN: Andrés Andino y Pablo Martín Ríos, de Quedate quieto o te amo

ADN | Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Todas las vidas de Cristina Veneno, de Lautaro Arias Camacho

Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes Argentino / Chilen. En la que participan las provincias más australes de Argentina y las seis regiones del sur de Chile

PREMIO FAB: Marisqueros, de Luis Carducci

PREMIO FAB: Cheilan, de Francisco Paz y Valdez Salmoni

PREMIO FAB: Desierto, de Francisco Provedo

MEJOR INTERPRETACIÓN: Joaquín Batarce y Nicola Vilander, por Antes que te vayas

PREMIO DOCA | Documentalistas de Argentina: Cheilan, de Francisco Paz y Valdez Salmoni

PREMIO CANAL 10: Santiago O´Ryan, por Hermanos Casablanca

1° PREMIO RTN: Marisqueros, de Luis Carducci

2° PREMIO RTN: Hermanos Casablanca, de Santiago O´Ryan

3° PREMIO RTN: Salir de la monocromía, de Victoria Lupiano

Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes de Estudiantes de Carreras Universitarias. En la que participan las provincias más australes de Argentina y las seis regiones del sur de Chile

PREMIO FAB: Azulado, de Santiago Rossi

PREMIO FAB: Pequén, de Harold Gillibrand Guerra

PREMIO FAB: Kürüf, de Cristian Mendoza

Competencia Nacional de Proyecto en Construcción

PREMIO FAB: Los Desprotegidos, la república de los sueños rotos, de Ignacio Quaranta

PREMIO FAB: No al dique, de Ivanna Legler y Alejandro Encinas

PREMIO DOCA | Documentalistas de Argentina: No al dique, de Ivanna Legler y Alejandro

Encinas

Competencia Nacional Videoclips

PREMIO FAB: The owl and the pussycat – The Mike Cooke Band, Dir: Luis Urquiza y Mercedes Domínguez

PREMIO FAB: Error 418 – Picnic Beatnik, Dir: Matias Caivano

PREMIO FAB: Gauchito Gil – Nacho Rocha, Dir: Florencia Calcagno

MENCIÓN ESPECIAL: Mirada noble – Julián Pérez Soto, Dir: Franco D´Avanzo

PREMIO AAC | Asociación Argentina de coloristas: Equipo de color, Gauchito Gil – Nacho Rocha

Competencia Nacional Videodanzas

PREMIO FAB: Camille, Dir: Martina Stabielli

PREMIO FAB: Henko, Dir: Florencia Giardino

PREMIO FAB: Ademán, Dir: Claudia Risco Zurita y Micaela Prieto Aguirre

MENCIÓN ESPECIAL: Cuando la vida calle, Dir: Francisco Manzano

PREMIO CAV Nacional | Circuito Argentino de Videodanza

De pie, Dir: Erica Gigena y Soledad Bustamante

PREMIO CAV Patagónico | Circuito Argentino de Videodanza

Kawell, Dir: Ana Belén Nieto