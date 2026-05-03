Gianinna pidió investigar a Morla y Stinfale por la muerte de Diego Maradona: «Su plan era matarlo»

La hija del exfutbolista declaró en el juicio y cuestionó el accionar del entorno cercano. Clarín Fotografía

A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Gianinna reclamó que se amplíe la investigación judicial e incluyó entre los posibles responsables a los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale. «Manejaban los hilos», afirmó, al tiempo que aseguró que atraviesa el proceso con «una tristeza absoluta».

En el marco del segundo juicio, tras la nulidad del primero, la joven sostuvo que se sintió «más segura» al momento de declarar. «Ya sabía más o menos cómo era el manejo», expresó sobre su participación en el debate oral.

Pedido de nuevas imputaciones

Gianinna apuntó directamente contra el entorno más cercano de su padre y pidió que se investigue también a Vanesa Morla y al exasistente Maximiliano Pomargo. “Morla era el jefe de la banda”, afirmó, y se preguntó: “¿Por qué está en todos los audios y conversaciones?”.

Según su testimonio, existían registros que vinculan a distintos integrantes del entorno con decisiones sobre la salud del exfutbolista. “Hay audios que son escalofriantes, que se querían cubrir legalmente o echarle la culpa a mi papá”, sostuvo.

También mencionó a otras personas que, a su entender, deberían haber sido imputadas, entre ellas el abogado Víctor Stinfale y el kinesiólogo Nicolás Taffarel, a quienes ubicó dentro del esquema que rodeaba a Maradona.

Responsabilidades y cuestionamientos

En relación a los imputados actuales, Gianinna consideró que “todos son responsables, algunos con mayor grado que otros”. Señaló especialmente al médico Leopoldo Luque, a quien cuestionó por su rol en el tratamiento: “Él se hizo responsable de su salud, era su médico de cabecera”.

Además, criticó la estrategia de la defensa y los intentos de desacreditar testimonios: “Quiere ponerse en un lugar que no le corresponde. Hay cosas que no puede modificar”.

La hija del exjugador también cuestionó la atención médica domiciliaria y el accionar del personal de salud. “No lo chequearon y no le tomaron los signos vitales, algo muy sencillo”, indicó.

La hipótesis de un “plan de fondo”

Gianinna sostuvo que existió un entramado organizado detrás de las decisiones sobre la salud de su padre. “Había un plan de fondo dirigido por alguien, que se les fue de las manos”, afirmó, aunque admitió no comprender completamente cuál era el objetivo.

En ese sentido, cuestionó la elección de la internación domiciliaria y aseguró que no reunía las condiciones necesarias. “Lo básico era que tenga un cuarto con baño, pero no estaba”, señaló.

También vinculó decisiones médicas con intereses económicos. “Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá”, afirmó.

El impacto personal

Más allá del proceso judicial, Gianinna remarcó el impacto emocional que implica el juicio. “Es lo más que nos atraviesa, tener que enfrentarnos con esa gente”, expresó en referencia a los acusados.

La joven insistió en el pedido de justicia, aunque reconoció que el dolor persiste: “Mi papá nunca va a volver, es una tristeza absoluta”.

El juicio continúa con la recepción de testimonios y la evaluación de responsabilidades en torno a la muerte del exfutbolista, ocurrida en noviembre de 2020.