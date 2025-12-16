“Todo lo que sabíamos era falso”: el nuevo tráiler de Stranger Things encendió la expectativa

Netflix lanzó el tráiler del Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, reavivando la expectativa por el desenlace definitivo de su serie más emblemática.

El avance dejó una frase que encendió todas las alarmas en las redes sociales: “Lo que creíamos saber sobre el Upside Down era todo falso”, fue la declaración de Dustin (Gaten Matarazzo).

El Upside Down esconde un secreto clave: lo que revela el tráiler final de Stranger Things

Además se anticipó un escenario todavía más oscuro para Hawkins, con el grupo enfrentando las consecuencias emocionales y físicas de la batalla anterior. La posible intervención de Kali, también conocida como Eight (Linnea Berthelsen) para ayudar a Eleven (Millie Bobby Brown).

Por otro lado, el vínculo entre Dustin y Steve (Joe Keery) atravesado por el duelo de Eddie (Joseph Quinn) y la amenaza constante de Vecna (Jamie Campbell Bower) configuran un cierre donde nada parece estar asegurado y en donde tanto Dustin como Steve aseguran que “si vos morís, yo muero».

También se sugiere que Will Byers (Noah Schnapp) tendrá un rol clave gracias a su conexión persistente con la dimensión alternativa, como se demostró en la primera parte de esta última temporada.

El estreno del Volumen 2 ya tiene fechas confirmadas, ya que los tres primeros episodios llegarán a Netflix el 25 de diciembre, mientras que el capítulo final se emitirá el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la serie en una simbólica noche de fin de año.

El elenco principal regresa casi en su totalidad para esta despedida histórica, siendo Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown quienes encabezan nuevamente el reparto, acompañados por Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink.

Convertido en tendencia global en cuestión de minutos, el tráiler del Volumen 2 confirmó que Stranger Things apunta a un cierre épico, emocional y cargado de acción.