Un festival de las artes escénicas: con nueve obras breves comienza la sexta edición del Ciclo Licuadora, en Neuquén

Este fin de semana, la Licuadora se vuelve a encender: el ciclo (per)formativo y experimental de artes escénicas tendrá su sexta edición, entre este jueves y el sábado, en las salas Deriva Teatro y El Arrimadero, de la ciudad de Neuquén. Con funciones desde las 21:30, incluirán tres obras por noche. En la programación de este año confluirán obras cortas de danza, teatro, performance y circo, obras cortas dirigidas por artistas escénicos jóvenes y emergentes de la región.



¿Qué es Licuadora? Creada por las neuquinas María Sol Fuentes, investigadora escénicas y productora; Camila González, formada en la Escuela Experimental de Danza Contemporánea y en el IUPA; y Julieta Sandoval, formada en danza clásica; y Joaquín Suárez, bonaerense de Moreno formado en actuación y expresión corporal, Licuadora es una plataforma de artes escénicas que se sostiene desde el 2021 con el objetivo de ampliar y consolidar el circuito escénico del Alto Valle.

«El trader», dramaturgia e interpretación de Brian Arias, bajo la dirección de Keila Natasha. (Foto: Mariel Prieto)





Licuadora impulsa la creación artística joven y emergente y la circulación de sus obras. Pretende fomentar el intercambio de las narrativas poéticas que se originan en las diversas artes escénicas, y favorecer el entramado laboral y cultural de los hacedores teatrales en sus distintas categorías.

«Cuando el amor se va», dirigida por Paula Medori y Nahuel Domínguez.





Julieta, Camila y María Sol vieron en su momento que en el Alto Valle faltaba esa instancia de formación y acompañamiento para los y las artistas que buscaban desarrollar sus primeros proyectos. Así, junto a Joaquín Suárez, crearon la plataforma Licuadora, al que suelen definir como un semillero de artistas.



“La característica más destacada del ciclo es que ofrece tres obras cortas por noche de diversas disciplinas, nos interesa lo interdisciplinario y el cruce entre las disciplinas”, remarca Joaquín. “¿Qué quiere decir esto? Que podés venir una noche y ver una obra de teatro, otra de danza contemporánea y otra de danza clásica. Y al día siguiente cruzarte con teatro musical y una obra performática”.

Venta de entradas y reservas a través de las redes de Licuadora (Instagram @Ciclolicuadora,

redjovenred@gmail.com o por | WhatsApp al 2995722734.

Ciclo Licuadora, la programación

Jueves/ 21.30/ Deriva Teatro

“Un intento de extender un momento de placer”, de Camila Vega.

“Repertorio clásico”, de Belén Welpmann y Delfina Pérez.

“Cuando el amor se va”, de Paula Medori y Nahuel Domínguez.

Mañana/ 21.30/ Deriva Teatro

“El trader, de Brayan Arias y Keila Natasha.

Dramaturgia e interpretación: Brian Arias

Dirección: Keila Natasha

Producción y puesta en escena: Brian Arias y Keila Natasha

Agradecimientos: Liliana Leiva, Keila Natasha, Guillermo y Martin Marchan

“Una gota bajo el paraguas”, de Atina Huglich y Natanías Vásquez.

Dramaturgia, dirección y producción: Atina Huglich y Natanías Vásquez

Actúan: Santiago Inostroza, Jeremías Corbalán, Juan Chuquer, Franco Giñe, Nicolas Añinir.

Agradecimientos: Elunei Rivero, Erika Pérez, Casa Marx.

“Vaticano de devenir”, de Sasha Aviles Ottón

Dramaturgia e interpretación: Sasha Avilés Ottón

Dirección: Sofia Gauvry

Diseño y confección de vestuario: Melisa PepperDoll

Agradecimientos: Barbara Paramio, Ciclo Licuadora

Sábado/ 21.30/ El Arrimadero Teatro

“Amor, ¿cuánto falta?, de Ana Clara Bravo.

Intérpretes: Juani Quilodran y Pupi Medori

Dirección y dramaturgia: Clara Bravo

Producción: Julieta Sandoval/ Ciclo Licuadora

Fotografía: Marilin Mali

Diseño: Azul Siepe

“Este cuerpo que sin embargo es mío”, de Sofía Landaveri y Camila González.

Dirección: Sofia Landaveri y Camila González

Intérprete: Camila González

Tutoría artística: Claudia Ganquin

Agradecimientos: Casa Lugones, equipo Licuadora

“El oráculo”, de Azul Chamatrópulos.

Idea, producción y dirección: Azul Chamatropulos.

Composición de melodías y coaching vocal: Juana Salies.

Coaching vocal en Newken: Santi Acosta

Intérpretes: Magali Gueli, Pony Luz, Lucía Perego.

Vestuario: Funky Club.

Agradecimientos: Museo Paraje Confluencia, Martina Valente, Florencia Aded, 5’ Más, Clelia Chamatropulos.