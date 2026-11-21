Netflix prepara una nueva serie argentina que promete combinar romance, misterio y nostalgia. Se trata de Tiempo al tiempo, una ficción creada por Sebastián Ortega que tendrá como protagonistas a Carla Peterson, Luciano Castro, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere.

La producción propone una historia de amor atravesada por una desaparición inexplicable y un reencuentro que ocurre tres décadas después. Sin embargo, lo que parece una segunda oportunidad esconde un fenómeno extraordinario: mientras uno de los protagonistas conserva la misma edad, para el otro transcurrieron treinta años.

La serie forma parte de las próximas apuestas nacionales de Netflix y tiene previsto su estreno durante 2027, aunque todavía no se anunció una fecha exacta de lanzamiento.

De qué trata Tiempo al tiempo, la nueva serie argentina de Netflix

La historia comienza en la década de 1990, cuando Bruno y Florencia son dos jóvenes enamorados que sueñan con construir un futuro juntos.

Sin embargo, sus planes cambian por completo cuando Bruno desaparece repentinamente en circunstancias inexplicables.

Durante treinta años, Florencia continúa con su vida mientras intenta dejar atrás aquella historia de amor.

Pero todo cambia cuando Bruno reaparece de manera inesperada.

Lo sorprendente es que regresa exactamente igual que cuando desapareció: con la misma edad y el mismo aspecto físico.

Para él apenas transcurrieron unas horas, mientras que para Florencia pasaron tres décadas.

El reencuentro pondrá a prueba los sentimientos de ambos y abrirá una pregunta que atraviesa toda la ficción: ¿puede el amor sobrevivir cuando el tiempo pasó de manera tan diferente para dos personas?

Carla Peterson y Luciano Castro encabezan un elenco de figuras argentinas

Uno de los principales atractivos de Tiempo al tiempo es su elenco, que reúne a reconocidos actores nacionales.

Carla Peterson interpretará a Florencia en su etapa adulta, mientras que Valentina Zenere dará vida al personaje durante su juventud.

Por su parte, Jerónimo Bosia interpretará a Bruno, el joven que desaparece y regresa treinta años después sin haber envejecido.

Luciano Castro también tendrá un papel destacado en la ficción.

El reparto incluye, además, a:

Pablo Rago.

Jorgelina Aruzzi.

Alan Sabbagh.

María Leal.

Juan Leyrado.

Verónica Llinás.

Leticia Siciliani.

Leonora Balcarce.

Toto Ferro.

Mariana Genesio Peña.

La combinación de actores de distintas generaciones será uno de los elementos centrales de esta producción que alternará entre el pasado y el presente.

Sebastián Ortega vuelve a Netflix con una historia diferente

La serie fue creada por Sebastián Ortega, responsable de reconocidas producciones argentinas como Graduados, 100 días para enamorarse y En el barro.

En esta oportunidad, el productor apuesta por una ficción que mezcla elementos de comedia romántica, drama y misterio.

Tiempo al tiempo es una producción de Underground, división de NBCUniversal Telemundo, para Netflix.

La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, mientras que la dirección corresponde a Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz, con Ortega como director general.

La propuesta buscará explorar las segundas oportunidades, los vínculos afectivos y las consecuencias del paso del tiempo.

Cuándo se estrena Tiempo al tiempo en Netflix

La nueva serie argentina tiene previsto llegar a Netflix durante 2027.

Aunque algunas publicaciones anticipan su estreno para el verano, la plataforma todavía no comunicó públicamente un día exacto de lanzamiento.

La producción fue filmada en Buenos Aires durante 2025 y originalmente se conocía con el título provisorio El tiempo puede esperar.

Posteriormente, fue presentada con su nombre definitivo: Tiempo al tiempo.

Una historia de amor que desafía el paso de los años

Con una trama que combina nostalgia por los años noventa, romance y un fenómeno inexplicable, Tiempo al tiempo se suma a las producciones argentinas que Netflix prepara para ampliar su catálogo.

La gran incógnita será descubrir qué sucede cuando dos personas vuelven a encontrarse después de treinta años, pero solo una de ellas envejeció.

Con Carla Peterson al frente de un elenco de figuras reconocidas y Sebastián Ortega detrás del proyecto, la ficción se perfila como uno de los estrenos nacionales para seguir durante 2027.