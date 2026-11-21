Un total de 119 estudiantes de escuelas primarias de Añelo recibieron sus anteojos en el marco del programa de salud visual infantil “Ver para Crecer”, una iniciativa impulsada por CALF, la Municipalidad de Añelo y la Fundación VER+ que busca detectar tempranamente problemas de visión y garantizar el acceso a la atención oftalmológica.

Ver para Crecer: la iniciativa que acercó atención visual a escolares de Añelo

La entrega se realizó este viernes 20 de noviembre y alcanzó a alumnos de 1.º a 3.º grado de las escuelas primarias N.º 100, 350 y 368 de la localidad. En el marco del programa se concretaron 562 prestaciones, entre ellas 382 controles de agudeza visual y 180 evaluaciones oftalmológicas.

Como resultado de los relevamientos, 119 chicos recibieron indicación de corrección óptica y se detectaron ocho casos de ambliopía grave, que fueron derivados a centros de mayor complejidad para su tratamiento.

Los anteojos fueron confeccionados de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y cuentan con armazones infantiles, cristales con protección UV y filtro de luz azul. También se entregaron estuches, paños de microfibra y líquido limpiador.

El acto contó con la presencia del intendente Fernando Banderet, el presidente de CALF, Marcelo Severini, la secretaria institucional de la cooperativa, Agustina Creide, y la presidenta de la Fundación VER+, Andrea Imsen.

Durante el encuentro, Severini anunció que CALF trabaja para llevar fibra óptica a Añelo, con el objetivo de ofrecer internet y televisión de calidad, y adelantó que también avanzará con la prestación del Servicio Solidario de Sepelios en la localidad.

Banderet destacó el trabajo articulado y señaló que ambos proyectos beneficiarán directamente a los vecinos. Por su parte, Creide valoró la alianza institucional y sostuvo que la entrega de anteojos representa el comienzo de nuevas acciones conjuntas.

La Fundación VER+ desarrolla iniciativas vinculadas con la salud y la educación, adaptadas a las necesidades de cada comunidad.