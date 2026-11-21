Con la llegada de las fiestas, el pan dulce vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la mesa navideña. Entre las propuestas más conocidas de la pastelería argentina aparece la de Maru Botana, quien cada año presenta distintas versiones de este clásico, caracterizadas por sus ingredientes, su elaboración artesanal y sus terminaciones.

Para Navidad 2026, la cocinera ofrece variedades con frutas secas, cáscaras de naranja y chocolate, además de coberturas que aportan diferentes sabores y texturas.

Pero más allá de las opciones que se pueden comprar en sus locales, Maru Botana también compartió una receta para preparar pan dulce casero, ideal para quienes disfrutan cocinar durante las fiestas y buscan conseguir una masa húmeda, suave y esponjosa.

El pan dulce de Maru Botana: qué variedades ofrece para Navidad 2026

La propuesta navideña de la cocinera combina sabores tradicionales con alternativas para quienes prefieren preparaciones con chocolate.

Entre las opciones se destaca el pan dulce con frutas secas y cáscaras de naranja, una combinación clásica que aporta aroma, textura y sabor.

También ofrece una versión con chocolate, pensada para quienes buscan una alternativa a las frutas tradicionales.

Las terminaciones incluyen glasé de limón y frangipane, una preparación de pastelería elaborada a base de almendras.

Según la información difundida para esta temporada, el pan dulce entero tiene un precio de $60.000, un valor que corresponde a noviembre de 2026 y puede modificarse antes de las fiestas.

La oferta navideña de la marca también incluye otras especialidades, como el stollen, un pan dulce de origen alemán.

La receta de pan dulce de Maru Botana para preparar en casa

La cocinera compartió una receta de pan dulce incluida en su libro Las recetas de mi vida, que permite preparar una versión casera con una masa enriquecida con manteca, huevos y aromas tradicionales.

Rinde: aproximadamente dos panes dulces de un kilo.

Ingredientes para el fermento

50 gramos de levadura fresca.

1 cucharada de azúcar.

110 ml de leche tibia.

Ingredientes para la masa

100 gramos de manteca blanda.

200 gramos de azúcar.

4 huevos.

Ralladura de 1 limón.

Unas gotas de agua de azahar.

½ cucharada de coñac.

1 cucharada de extracto de malta.

220 ml de leche tibia.

850 gramos de harina 0000.

350 gramos de frutas secas, pasas de uva y cáscaras de naranja confitadas.

Ingredientes para el glasé

250 gramos de azúcar impalpable.

Jugo de limón, cantidad necesaria.

Cómo hacer el pan dulce de Maru Botana, paso a paso

1. Preparar el fermento. En un recipiente, colocar la levadura fresca desmenuzada, el azúcar y la leche tibia. Mezclar y dejar reposar entre 15 y 20 minutos, hasta que se forme espuma.

2. Batir la manteca con el azúcar. En otro recipiente, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta conseguir una preparación cremosa.

3. Incorporar los huevos y los aromas. Agregar los huevos, la ralladura de limón, el agua de azahar, el coñac y el extracto de malta. Mezclar hasta integrar.

4. Agregar el fermento. Incorporar la levadura activada y el resto de la leche tibia.

5. Formar la masa. Colocar la harina sobre la mesada, realizar una corona y agregar la preparación líquida en el centro. Integrar gradualmente hasta formar una masa.

6. Amasar y dejar levar. Trabajar la masa hasta que quede suave y elástica. Colocarla en un recipiente, cubrirla y dejarla descansar aproximadamente dos horas o hasta que duplique su volumen.

7. Incorporar las frutas secas. Estirar la masa, distribuir las frutas y plegarla varias veces para que queden repartidas de manera uniforme.

8. Dividir y colocar en moldes. Formar dos bollos y ubicarlos en moldes de pan dulce de un kilo. Dejar levar nuevamente hasta que aumenten de volumen.

9. Hornear. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el interior completamente cocido.

10. Preparar el glasé. Una vez que los panes estén fríos, mezclar el azúcar impalpable con jugo de limón hasta conseguir una consistencia espesa y distribuir sobre la superficie.

Los secretos para conseguir un pan dulce húmedo y esponjoso

Uno de los principales desafíos al preparar pan dulce casero es evitar que la masa quede seca o demasiado compacta.

El primer secreto es respetar los tiempos de levado. Como se trata de una masa que contiene manteca, azúcar y huevos, necesita tiempo para desarrollar su estructura.

También es importante trabajarla correctamente hasta conseguir una consistencia elástica.

Otro detalle fundamental es no incorporar demasiada harina durante el amasado. Aunque la masa pueda resultar algo pegajosa al principio, agregar harina en exceso puede afectar la textura final.

La distribución de las frutas secas también influye en el resultado. Para conseguir un relleno equilibrado, conviene incorporarlas después del primer levado y repartirlas cuidadosamente.

Finalmente, es importante controlar el horno. Una cocción demasiado prolongada puede hacer que el pan dulce pierda humedad.

Cómo preparar una versión con chocolate

Para quienes prefieren una alternativa sin frutas secas, la receta puede adaptarse fácilmente.

En lugar de utilizar los 350 gramos de frutas, se pueden incorporar 350 gramos de chips o trozos de chocolate aptos para horno.

El chocolate debe agregarse después del primer levado, cuando la masa ya está formada.

Esta variante mantiene la preparación básica, pero ofrece un sabor diferente, especialmente atractivo para quienes disfrutan de los panes dulces con chocolate.

Se trata de una adaptación casera de la receta publicada, no de la fórmula comercial exacta de Maru Botana.

Pan dulce casero: una tradición que vuelve cada Navidad

Preparar pan dulce en casa es mucho más que seguir una receta. Para muchas familias, forma parte de los preparativos de las fiestas y permite recuperar sabores y costumbres que se transmiten de generación en generación.

La receta de Maru Botana combina ingredientes clásicos, aromas cítricos y una masa suave, con la posibilidad de personalizar el relleno según los gustos de cada hogar.

Frutas secas, pasas de uva, cáscaras de naranja o chocolate son algunas de las alternativas para crear distintas versiones.

Con tiempo, paciencia y algunos cuidados durante el amasado y la cocción, es posible preparar un pan dulce artesanal para compartir durante Navidad.

El secreto está en respetar el levado, cuidar la humedad de la masa y elegir ingredientes de buena calidad para conseguir un resultado esponjoso y lleno de sabor.