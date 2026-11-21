Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a despertar rumores de reconciliación, a 16 años de su separación. Una fotografía compartida por la cantante, sus recientes apariciones juntos y las versiones sobre un supuesto beso alimentaron las especulaciones acerca de una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una aclaración que cambia el panorama.

Según informó PrimiciasYa, las versiones cobraron fuerza después de que el programa español Vamos a ver, de Telecinco, difundiera testimonios de personas que aseguraban haber visto a la expareja besándose.

La noticia generó repercusión entre los seguidores de la artista colombiana, especialmente porque ambos retomaron el contacto y volvieron a compartir actividades profesionales durante los últimos meses.

Pero el entorno de Shakira desmintió que exista una reconciliación sentimental y explicó cuál es la verdadera naturaleza de su relación con el empresario argentino.

Shakira y Antonio de la Rúa: qué dijo el entorno sobre los rumores de reconciliación

Después de que circularan versiones sobre un posible regreso amoroso, personas cercanas a la cantante se comunicaron con el diario español ABC y negaron que ambos hayan retomado su relación.

La desmentida también llegó a través de Tomás Palacios, publicista de Shakira, quien habló con la revista ¡HOLA! y aclaró que el vínculo entre la artista y De la Rúa es profesional.

Según explicó, ambos mantienen una relación de trabajo que se fortaleció durante los últimos meses, especialmente por la participación del empresario en distintos aspectos de la gira de la cantante.

De esta manera, las versiones sobre un supuesto beso y una segunda oportunidad sentimental quedaron desmentidas por el entorno de la artista.

Aunque mantienen una relación cercana y afectuosa, no existen confirmaciones de que hayan vuelto a ser pareja.

La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que despertó sospechas

Uno de los episodios que más alimentó los rumores fue una publicación de Shakira en sus redes sociales.

Después de finalizar sus presentaciones en Madrid, la cantante compartió una serie de fotografías para recordar los momentos más importantes de esa etapa de su gira.

Entre las imágenes apareció una postal en blanco y negro junto a Antonio de la Rúa, en la que ambos se mostraban sonrientes y muy cercanos.

La fotografía sorprendió a sus seguidores y generó comentarios sobre la posibilidad de que hubieran retomado su historia de amor.

Sin embargo, el acercamiento tenía una explicación vinculada con el trabajo que ambos compartieron durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El emotivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa durante un concierto

Durante el cierre de sus presentaciones en Madrid, el pasado 12 de octubre, Shakira dedicó unas palabras especiales a su expareja.

Frente al público, la artista destacó el acompañamiento de De la Rúa y su participación en la creación de Macondo Park, el espacio especialmente desarrollado para sus conciertos en la capital española.

La cantante reconoció públicamente la importancia de su colaboración y se refirió a la transformación de su vínculo con el paso de los años.

En ese momento, Shakira definió a Antonio de la Rúa como un amigo del alma, una expresión que dejó en evidencia el afecto que mantienen pese a su separación.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos seguidores como una señal de acercamiento, aunque la artista hizo referencia a una relación de amistad.

Cómo fue la historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, cuando la cantante colombiana estaba consolidando su carrera internacional.

El empresario argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, no solo fue su pareja durante casi once años, sino que también participó activamente en distintos aspectos de su carrera profesional.

Durante ese período, ambos se convirtieron en una de las parejas más conocidas del espectáculo latinoamericano.

Sin embargo, la relación sentimental llegó a su fin en 2010, aunque la separación se hizo pública posteriormente.

Después de la ruptura atravesaron conflictos legales relacionados con cuestiones profesionales y económicas.

Con el paso de los años, el vínculo cambió y ambos volvieron a encontrarse en el ámbito laboral.

Qué relación mantienen hoy Shakira y Antonio de la Rúa

La cercanía entre ambos comenzó a llamar nuevamente la atención durante 2025, cuando De la Rúa asistió a uno de los conciertos de Shakira en Buenos Aires.

Posteriormente, distintas apariciones públicas y su participación en proyectos relacionados con la gira internacional volvieron a instalar las especulaciones.

Ahora, las declaraciones de su entorno permiten aclarar la situación.

Shakira y Antonio de la Rúa mantienen una relación de amistad y trabajo, pero no retomaron su romance, según la información difundida por los representantes de la cantante.

Aunque los rumores de reconciliación volvieron a generar expectativa, el vínculo actual parece estar marcado por una nueva etapa de colaboración profesional y afecto después de una historia compartida que comenzó hace más de dos décadas.