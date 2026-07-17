Gran remontada y triunfazo de Juan Manuel Cerúndolo, para avanzar a semifinales en Gstaad

El menor de los hermanos clasificó a su tercera semifinal ATP.

El bonaerense Juan Manuel Cerúndolo remontó un partidazo y se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Gstaad (Suiza), con disputa sobre polvo de ladrillo, en busca de su segundo título a nivel profesional.

El menor de los hermanos, ubicado en el 45° puesto del ranking mundial, dio cuenta del noruego Casper Ruud, 13° del planeta y 2° máximo favorito del certamen, venciéndolo por por 3-6, 7-5 y 6-2, tras dos horas y quince minutos de partido.

Fue el segundo éxito del argentino ante el noruego en este mismo escenario, luego de su triunfo en la pasada edición y también en cuartos de final.

La cosa no comenzó bien para Juanma, que semanas atrás dio la nota al vencer al italiano Jannik Sinner, N°1 del mundo, en Roland Garros. Tras perder el saque en el sexto game del primer set, Ruud, dos veces finalista en París, se encaminó al 6-3 inicial.

El segundo capítulo siguió con el dominio del noruego, que rápidamente quebró el saque rival y tomó ventaja en el marcador. Pero llegó la reacción de Cerúndolo, que de 2-4 pasó a 5-4, y finalmente pudo igualar el partido tras firmar el 7-5.

🇦🇷 ¡TRIUNFAZO ARGENTINO!



Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Casper Ruud por 3-6, 7-5 y 6-2 para avanzar a semifinales del ATP 250 de Gstaad.



💪 ENORME, JUANMA. pic.twitter.com/Pg8mOr9xQU https://t.co/CJUwTz1nhW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 17, 2026

En el tercer y decisivo set del match se vio lo mejor por parte del albiceleste de 25 años, que procuró hacer largos los puntos y sacar ventaja física ante un Ruud notoriamente cansado. Dos quiebres a su favor lo encaminaron al 6-2 decisivo y el pase a semifinales.

En dicha instancia, Juanma cruzará ante el belga Raphael Collignon (42°), a quien ya venció este año en Eastbourne. En caso de ganar, Cerúndolo, de un solo título en el circuito (Córdoba 2021), emulará lo hecho el año pasado cuando también alcanzó la final en el certamen suizo.