A dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez exigen que la condena contra el joven de Río Negro sea «efectiva»

A dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez, la familia de la joven asesinada en Córdoba reclamó nuevamente que la condena a prisión perpetua contra Néstor Soto, el joven oriundo de Bariloche, sea «efectiva». Además, convocó a una misa este viernes para recordar a la estudiante de 21 años.

Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima, confirmó que la ceremonia se realizará a las 19.30 en una capilla del barrio Inaudi, en la capital cordobesa. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que el objetivo es mantener vivo el recuerdo de su hija y continuar el reclamo judicial.

A dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez, el reclamo por prisión efectiva sigue vigente

«Queremos que la perpetua sea efectiva y de por vida, hoy en Argentina llega hasta los 35 años. Vamos a luchar«, expresó Marcelo Gutiérrez. También recordó que la familia mantiene «los mejores recuerdos» de Catalina porque era «buena hija, amiga, estudiante y persona«.

El padre explicó además que esperan que la condena quede firme para avanzar con otros planteos. Entre ellos, buscan que la Facultad de Arquitectura expulse a Soto y que no pueda inscribirse en otras universidades del país.

El 19 de marzo de 2025, la Justicia de Córdoba condenó a Soto a prisión perpetua al declararlo responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa. Durante el juicio, el tribunal consideró acreditado que se trató de un femicidio.

Foto: Clarín.

Durante el debate oral, Soto insistió en que «es un homicida, pero no un femicida» y pidió «perdón de todo corazón a los padres» de Catalina. También aseguró que confesó el crimen apenas llegaron los policías y afirmó que estaba arrepentido desde el primer momento.

La investigación determinó que el 17 de julio de 2024, Catalina pasó a buscar a Soto por su casa para asistir a una reunión con amigos. Sin embargo, la joven fue golpeada y estrangulada dentro de la vivienda, según quedó acreditado en el juicio.

Después del crimen, Soto trasladó el cuerpo hasta el Renault Clio de la víctima y condujo hasta el barrio Ampliación Kennedy. Allí intentó incendiar el vehículo para eliminar pruebas, aunque el fuego no se propagó completamente, lo que permitió preservar elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.