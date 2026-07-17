Cómo preparar scones de queso para una merienda inolvidable en la final del Mundial 2026

Si tenés ganas de cocinar algo rico e ideal para seguir el partido más importante del Mundial 2026, la final que disputará la Selección Argentina este domingo, estos scones de queso son una opción práctica y popular para compartir con quienes mires el evento deportivo.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), elaborar estos scones de queso de forma casera permite regular la calidad de las materias primas y moderar el uso de aditivos químicos industriales, en comparación con los productos de copetín ultraprocesados comerciales.

Al unificar un lácteo maduro con una técnica de amasado mínimo, la receta de los scones de queso destaca por su versatilidad, resultando la opción perfecta para adelantarse a la previa de la Selección Argentina y acompañar las primeras rondas de mate de la tarde.

Cómo hacer scones de queso: paso a paso, con el secreto del arenado y el horneado

Hacer estos scones de queso con éxito, y evitar la consistencia dura o apelmazada, la temperatura de la materia grasa y la ausencia de fricción excesiva son las claves para que la preparación sea al final un éxito delicioso. Paso a paso, cómo hacerlos:

El proceso se inicia colocando en un bol amplio 300 gramos de harina leudante, junto con 100 gramos de manteca fría cortada en cubos. El secreto culinario fundamental es deshacer la manteca con la punta de los dedos, de forma rápida, para obtener una textura similar a un arenado grueso, impidiendo que el calor corporal de las manos derrita la grasa e impermeabilice el almidón de la harina.

es deshacer la manteca con la punta de los dedos, de forma rápida, para obtener una textura similar a un arenado grueso, impidiendo que el calor corporal de las manos derrita la grasa e impermeabilice el almidón de la harina. A esta base seca se incorporan una pizca de sal, pimienta y 150 gramos de queso rallado sabroso, como pategrás, reggianito o parmesano.

En un recipiente aparte, se mezcla un huevo entero con 100 mililitros de leche y una cucharadita de mostaza, volcando los líquidos sobre el arenado para integrar los ingredientes justo hasta formar un bollo.

La masa se estira sobre una superficie enharinada, hasta alcanzar un espesor de 2 centímetros, cortando las piezas de forma circular para disponerlas en una placa forrada con papel manteca.

Pincelar la superficie con huevo batido y sumar semillas opcionales, de sésamo o amapola, corona la estructura, la cual ingresa a un horno fuerte precalentado a 200°C durante un lapso de 15 a 18 minutos hasta que se inflen y adquieran un color exterior dorado.

Ingredientes clave: qué necesitás para tus scones de queso caseros e irresistibles

La lista de insumos, ideal para este bocado de estación, destaca por combinar la estabilidad de la alacena con la intensidad de los lácteos tradicionales argentinos. Para hacer scones de queso, necesitás:

Base seca y leudado integral: 300 g de harina leudante fina.

Cuerpo graso estructural: 100 g de manteca bien fría cortada en cubos pequeños.

Sustrato lácteo e intensidad: 150 g de queso rallado (pategrás, reggianito o parmesano) y 100 ml de leche entera.

Ligantes y sazón: 2 huevos frescos enteros (uno para la masa y otro extra para el pincelado superficial), 1 cucharadita de mostaza, sal y pimienta negra molida.

Decoración superficial (opcional): semillas de sésamo, de amapola o hebras adicionales de queso.

La ventaja del uso de manteca fría en los scones de queso radica en que, durante la cocción veloz en el horno, el agua contenida en los pequeños trozos de grasa se evapora de golpe, empujando las capas de harina hacia arriba para generar esa textura tierno-hojaldrada tan valorada que se disfruta al comerlos tibios.

El Ministerio de Salud recuerda que la incorporación de quesos duros o semiduros de buena calidad aporta una densidad significativa de calcio y proteínas lácteas al menú hogareño, sugiriendo moderar el agregado de sal fina debido al contenido de sodio natural que ya poseen las variedades maduradas.

Cómo hacer scones de queso: tips para que queden de panadería

Al finalizar el porcionado de tus scones de queso, la gestión de los tiempos antes de encender la cocina otorga una ventaja operativa ideal para los días de partido.

Un tip de recomendación profesional es que podés dejar los círculos de masa ya cortados, descansando dentro de la heladera sobre la placa, y encender el horno minutos antes de que comience la previa de la Selección Argentina , garantizando que entren al calor con la manteca en su punto de máxima firmeza.

es que podés dejar los círculos de masa ya cortados, descansando dentro de la heladera sobre la placa, y encender el horno minutos antes de que comience la , garantizando que entren al calor con la manteca en su punto de máxima firmeza. Para armar una presentación atractiva, se sugiere disponer los scones de queso recién horneados y tibios en una tabla de madera acompañados de queso crema con ciboulette, fetas de jamón cocido o crudo, tomates cherry, aceitunas y bastones frescos de zanahoria.

Esta combinación garantiza un picoteo casero, seguro y de alta fidelidad gastronómica para compartir las emociones del juego.