Mundial 2026, talleres y cine: la agenda para estas vacaciones de invierno en Junín de los Andes

Te Queremos Invierno llegó para acompañar a las familias de Junín de los Andes estas vacaciones, con una propuesta que combina juego, memoria, identidad y reflexión. “Es un ciclo pensado para disfrutar con actividades culturales como cine, teatro, música y talleres», indicó la secretaria de las Culturas, Lucrecia Panzia. Además, por fuera de este programa, pero en sintonía con clima mundialista, desde el Municipio invitan a ver la final entre Argentina y España, este domingo 19 de julio.

La Casa del Bicentenario se consolidó como el punto de encuentro para la hinchada local. «Estuvimos transmitiendo todos los partidos de Argentina desde el inicio del Mundial en pantalla gigante», contó la funcionaria. Tras cada triunfo, el festejo se trasladó hacia la plaza central del pueblo, a solo una cuadra del edificio.

Para este domingo, vuelven a lanzar la convocatoria. La funcionaria remarcó que el espíritu de estas transmisiones busca fortalecer los lazos entre vecinos en un ambiente cuidado y calefaccionado. «Ojalá que sea con el triunfo de Argentina», deseó Panzia.

El clima festivo no se termina con el Mundial. La Municipalidad organizó actividades culturales y recreativas para el resto de julio.

Así vivenciaron el Mundial 2026 en Junín de los Andes. (Gentileza).

Cultura, memoria y juego para un invierno en la cordillera de Neuquén

El programa «Te Queremos Invierno» cruza todos los espacios culturales de la ciudad: el Museo y Archivo Histórico, el Museo Arqueológico, la Subsecretaría de Juventud, la Casa del Bicentenario y la Casa de la Cultura.

Apunta a los residentes de Junín y la región, en especial a quienes no cuentan con la posibilidad de viajar. «Nos parece importante acompañar a esas familias, principalmente a esas infancias y jóvenes, con espacios cerrados y cuidados en invierno», subrayó Panzia.

Tras el exitoso taller de circo del jueves y la competencia de freestyle de este viernes junto a la productora local Hong KoNG, la agenda retomará su ritmo el lunes 20. Ese día, el Museo Histórico abrirá sus puertas para una muestra de dibujos sobre el patrimonio arquitectónico y una mateada con antiguos pobladores.

Este jueves arrancaron las actividades. (Gentileza).

«Las actividades de los museos están fuertemente pensadas para difundir nuestro patrimonio local, nuestra memoria y la identidad colectiva», afirmó la secretaria. Por la tarde, el Ensamble Municipal de Percusión ofrecerá una clase abierta para todo el público.

La conexión con la identidad fundacional del territorio llegará el martes 21 en el Museo Arqueológico. Allí, Cecilia Curiñanco dictará el taller de cerámica mapuche «Iniciándonos en el wizun», donde los participantes podrán confeccionar un pichimetawe.

«A través de un taller de cerámica podemos conectar con la cultura mapuche, que es parte fundante de estos territorios», destacó la funcionaria. Esta actividad permite que tanto niños como adultos descubran las técnicas ancestrales de la alfarería.

El miércoles 22, la Casa del Bicentenario recibirá una función de cine distendida, diseñada para personas con sensibilidad sensorial o dentro del espectro autista. La propuesta incluye luz tenue, sonido suave y libertad de movimiento dentro de la sala. «En esta función está permitido deambular y moverse, algo que en el cine tradicional no se puede», describió Panzia.

El jueves 23, la adrenalina vendrá de la mano de una sala de escape para jóvenes, desarrollada con Riego Juegos. “Propone acertijos y juegos en equipo para promover otros lazos desde el juego mismo», señaló la secretaria.

Hacia el final del ciclo, el teatro tomará protagonismo con obras para toda la familia y elencos invitados de Neuquén capital. Además, el domingo 26 se proyectará el documental «Una canción para mi tierra», que aborda la problemática de los agroquímicos desde la mirada de un maestro rural. «El documental nos permite reflexionar sobre las fumigaciones cerca de las escuelas», enfatizó Panzia.

En simultáneo, el Centro Cultural Mapuche celebra la 27ª edición del Traum Keisau Mapuche, evento que cuenta con el apoyo municipal para visibilizar el trabajo de los productores de la tierra.

Los niños participan de la convocatoria. (Gentileza).

Cronograma de actividades estas vacaciones de invierno 2026