Litio: la francesa Eramet pedirá el RIGI para una ampliación de US$ 350 millones en Salta

El embajador Ian Sielecki, el ministro Luis Caputo, la secretaria Karina Milei y el titular de la agencia de inversiones, Diego Sucalesca, junto a los representantes empresarios durante la Argentina Week en París. (Foto: Presidencia)

Durante el viaje oficial del presidente Javier Milei a París por la Argentina Week, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina. De los encuentros surgieron dos anuncios: la intención de la minera de pedir el ingreso al RIGI para ampliar su proyecto de litio en Salta y el desembarco de la cadena turística en la costa atlántica.

La funcionaria estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y el titular de la Agencia Argentina para la promoción de inversiones, Diego Sucalesca.

Eramet busca el RIGI para ampliar Centenario-Ratones

El anuncio de mayor peso económico llegó por el lado de la minería. Durante la reunión, Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta.

Un momento de la reunión que mantuvo la comitiva oficial en Francia, donde se repasaron los detalles de los proyectos de Eramet y Huttopia. (Foto: Presidencia)

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de US$350 millones, sujeta a la decisión final de inversión. Si se concreta, permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011. La compañía invirtió aproximadamente US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones, que comenzó su puesta en marcha en 2025 y en junio de 2026 alcanzó el 90% de su capacidad nominal.

Huttopia: un camping en Mar Azul y proyectos en Parques Nacionales

En el sector turístico, Huttopia anunció la apertura de su primera operación en el país, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano.

El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión con el que la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

El emprendimiento estará ubicado sobre la costa atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas. Contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La empresa estima que generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 indirectos.

Además, Huttopia presentó ante Parques Nacionales un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país. La iniciativa fue reconocida de interés general esta semana y contempla oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.