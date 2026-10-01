Viedma busca oportunidades de negocio en los nuevos proyectos energéticos

Los gobiernos de Río Negro y del municipio de Viedma organizaron este miércoles la primera Jornada de Desarrollo de Proveedores donde se presentaron las oportunidades de negocios para las empresas locales en el marco del proyecto Southern Energy S.A. (SESA) y del gasoducto dedicado San Matías Pipeline, que unirá Tratayén con la costa rionegrina.



La actividad reunió a representantes de empresas, comerciantes, productores, representantes de colegios de profesionales, legisladores, concejales y funcionarios; con el objetivo de acercar información sobre los proyectos y las oportunidades de vinculación que pueden generarse para el sector privado de Viedma a partir del desarrollo de la nueva matriz energética de Río Negro.

Entre los expositores estuvieron el intendente Marcos Castro, el legislador Facundo López y los integrantes del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de la provincia, Martín Herrero y Griselda Morel.

El jefe comunal indicó que «para conocer las oportunidades también es importante hablar con quien conoce y quien sabe, con quien está desarrollando los proyectos» y reconoció que la vinculación con la industria energética y petrolera «representa una experiencia novedosa para Viedma y planteó la necesidad de que la ciudad pueda identificar los bienes y servicios que ya produce y presta y que podrían formar parte de las nuevas cadenas de valor».

Castro destacó las capacidades existentes en la ciudad, entre las que mencionó «la producción de alimentos, la actividad industrial, la cadena de valor de la carne, el comercio, la gastronomía, la hotelería y los servicios turísticos, entre otros sectores» y agregó que «tenemos un montón de bienes y servicios, y comercios fundamentalmente, que hoy quieren escucharlos, que hoy quieren conocer de qué se trata todo esto que venimos escuchando hace mucho tiempo».

El intendente remarcó que «tenemos la necesidad de poder posicionarnos como ciudad en todo este contexto» y dijo que «el objetivo es que Viedma pueda ser parte del proceso a partir de sus capacidades productivas y de servicios».

Empresarios, comerciantes y profesionales locales participaron en la jornada. Foto: Marcelo Ochoa.

Facundo López: «Viedma no va a ser ajena»

A su turno el legislador López recordó las iniciativas impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck para el desarrollo energético: «Que hoy estemos en el mundo es consecuencia de la decisión política de ser la salida de lo que genera Vaca Muerta».

Puntualizó que «no queremos ser solo un lugar de paso» y «la idea es que esta nueva oportunidad, que es lo que busca el mundo, deje algo en la provincia».

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro enumeró que «la transformación más grande se va a dar en el este de nuestra provincia, en Sierra Grande y San Antonio Oeste, y Viedma no va a ser ajena a eso» porque «es la capital política y administrativa, pero también tiene mucho capital humano para aportar, mucha materia gris para decidir entre todos cómo podemos acompañar este proyecto».

Señaló que «esto es algo nuevo, no teneos conocimiento de lo que necesita la industria, pero sí tenemos ganas y la oportunidad».

Beneficios fiscales y oportunidades de negocios

Durante el encuentro, representantes del Gobierno Provincial presentaron un panorama general de los grandes proyectos energéticos en marcha y las oportunidades que abren para el sector privado.

También se brindó información sobre los beneficios fiscales promovidos para empresas que se radiquen en áreas industriales y sobre las herramientas de acompañamiento financiero, orientadas a fortalecer a las firmas que necesiten ampliar capacidades para responder a las nuevas demandas.

Martín Herrero, integrante del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía. Foto: Marcelo Ochoa.

«Nos quedaba pendiente Viedma y, a través de la gestión de la Municipalidad, armamos esta jornada. Estamos sumamente contentos: vinieron más de 200 personas y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de una de las operadoras de estos grandes proyectos» explicó Herrero.

El funcionario remarcó que el objetivo definido por el Gobierno Provincial es que el impacto de las inversiones permanezca en territorio rionegrino: “La Provincia busca fundamentalmente que tanto el empleo como la actividad productiva se desarrollen mayormente dentro de los límites de nuestra provincia».

Sobre el encuentro sostuvo que «la participación nos asombró. Vinieron Pymes de distintos sectores económicos de Viedma, Guardia Mitre y localidades cercanas» y «para nosotros es muy útil que puedan estar en contacto con quienes toman las decisiones y saber a quién dirigirse para ofrecer sus productos y servicios».