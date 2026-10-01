Viedma se conecta a la cadena del GNL: más de 200 personas participaron de la Jornada de Desarrollo de Proveedores

Viedma fue sede de la primera Jornada de Desarrollo de Proveedores de la capital, organizada por el Gobierno de Río Negro con el objetivo de vincular a pymes y empresas locales con las oportunidades de los grandes proyectos energéticos.

El encuentro tuvo un auditorio colmado y con más de 200 participantes, donde se presentaron los alcances del proyecto exportador de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy (SESA) y del gasoducto San Matías Pipeline. En esa línea, se mostraron cuales son los mecanismos previstos para que las empresas y prestadores rionegrinos puedan incorporarse a sus cadenas de contratación.

En los últimos meses, el Gobierno provincial realizó varios encuentros similares en distintas localidades para anticipar las demandas de los proyectos y preparar a empresas, comercios y prestadores para las nuevas oportunidades que se presentan.

«La participación nos asombró»

El referente de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Martín Herrero, destacó la convocatoria lograda en Viedma y explicó que la jornada completa un recorrido que comenzó en las localidades directamente vinculadas con las obras.

«Nos quedaba pendiente Viedma y, a través de la gestión de la Municipalidad, armamos esta jornada. Estamos sumamente contentos: vinieron más de 200 personas y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de una de las operadoras de estos grandes proyectos», señaló.

Martín Herrero destacó la convocatoria lograda en la capital rionegrina. Foto: Gobierno de Río Negro.

Herrero remarcó que el objetivo definido por el Gobierno Provincial es que el impacto de las inversiones permanezca en territorio rionegrino: «La Provincia busca fundamentalmente que tanto el empleo como la actividad productiva se desarrollen mayormente dentro de los límites de nuestra provincia».

En ese marco, se explicaron los alcances de las herramientas provinciales destinadas a favorecer la contratación local y el funcionamiento del Registro de Proveedores Rionegrinos.

«La participación nos asombró. Vinieron pymes de distintos sectores económicos de Viedma, Guardia Mitre y localidades cercanas. Para nosotros es muy útil que puedan estar en contacto con quienes toman las decisiones y saber a quién dirigirse para ofrecer sus productos y servicios», agregó Herrero.

Se presentaron los grandes proyectos energéticos en marcha

Durante el encuentro, representantes del Gobierno Provincial presentaron un panorama general de los grandes proyectos energéticos en marcha y las oportunidades que abren para el sector privado.

También se brindó información sobre los beneficios fiscales promovidos para las empresas que se radiquen en áreas industriales y sobre las herramientas de acompañamiento financiero, orientadas a fortalecer a las firmas que necesiten ampliar capacidades para responder a las nuevas demandas.

Por su parte, representantes empresariales detallaron los distintos circuitos o anillos de contratación y los requerimientos que deben cumplir los potenciales proveedores para participar de las obras.

Este esquema ya fue utilizado en jornadas anteriores, en las que las empresas responsables de obras presentaron etapas de ejecución, servicios requeridos y condiciones necesarias para incorporarse a las cadenas de valor.

La Provincia habló de los grandes proyectos energéticos y las oportunidades que abren para el sector privado. Foto: Gobierno de Río Negro.

Las capacidades que presentó Viedma para el desarrollo energético

El intendente de Viedma, Marcos Castro, destacó que la jornada surgió de la necesidad de acercar a la capital provincial información que ya había comenzado a circular entre empresas de otras regiones vinculadas directamente con los proyectos.

En ese sentido, sostuvo que «esta nueva matriz de desarrollo que tiene Río Negro es novedosa para nosotros y abre un montón de expectativas», y que «tenemos que conocer la información para poder posicionarnos y proponerle a la industria los bienes y servicios que Viedma ya está brindando con calidad».

Castro destacó las capacidades de la ciudad en producción de alimentos, industria, gastronomía, hotelería, turismo y servicios, y planteó que este encuentro debe ser el comienzo de un proceso sostenido de vinculación con los nuevos desarrollos.

La jornada contó también con el acompañamiento de representantes del Gobierno Provincial, autoridades municipales y del presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quienes participaron del encuentro junto a empresarios y referentes del sector productivo.

Entre los empresarios locales, Oscar Oliva, de Oliva Construcciones, valoró especialmente que la jornada llegara por primera vez a la capital: «es algo que no se había hecho nunca acá en Viedma. Creo que va a ser una buena fuente de trabajo para todos, desde Viedma hasta Sierra Grande«.

El encuentro reunió a más de 200 participantes. Foto: Gobierno de Río Negro.

El testimonio de una empresa rionegrina

Uno de los testimonios que dejó la jornada fue el de Enrique Hugo, de TRA SUB, empresa rionegrina de buceo comercial que actualmente trabaja como subcontratista en el proyecto de SESA y está instalando su base de operaciones en Cipolletti. «Ha sido una jornada muy integrativa y eficiente porque muchos pudimos exponer nuestras necesidades», expresó.

La firma cuenta con 45 años de experiencia en trabajos en ríos, represas y puertos, y actualmente participa en tareas vinculadas al tendido de cañerías, montajes y puesta final.

Hugo destacó además uno de los desafíos que trae esta nueva etapa, que es la formación de trabajadores para actividades altamente especializadas. «Hay que trabajar mucho en capacitar gente. Nuestra idea es incorporar marineros, patrones y buzos. Creemos que vamos a seguir adelante teniendo esta oportunidad en la provincia», afirmó.