Programación de la última fecha del Regional Amateur: horarios y árbitros

Este domingo se disputará la última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Amateur con definiciones apasionantes en varios grupos. El Consejo Federal ya dio a conocer los horarios y árbitros de los partidos.

En la zona 11, los duelos serán desde las 15:00. En Allen, Unión AP (eliminado) recibirá a Deportivo Roca (6 puntos) con el arbitraje de Germán Macchi. El Naranja necesita ganar para avanzar de ronda y no depender de ningún resultado.

La Amistad (6) se jugará la clasificación en la casa de San Patricio del Chañar, con Emilio Cubría como juez principal. El equipo cipoleño debe sumar de a tres y deberá esperar una mano del Mago en Allen, ya que si hay igualdad de puntos con Roca, los dirigidos por Medina avanzarán por el desempate olímpico. Por su parte, el Santo llega con el 1° puesto asegurado y sin conocer la derrota.

La zona 12 integrada por cuatro neuquinos todavía no tiene ningún clasificado y vivirá una definición para el infarto a partir de las 16:30. Independiente y Alianza protagonizarán un clásico caliente en La Chacra con mucho en juego, con Ulises Jerónimo como referee. El Rojo llega 2° con 8 puntos mientras que el Gallo se ubica líder con 9.

Quien también depende de si mismo en este grupo es Maronese. El Dino está 3° con 7, pero juega de visitante la última fecha ante Río Grande, que ya quedó afuera. Si gana, se mete a la tercera ronda sin depender de nadie.Martín Molina será el encargado de impartir justicia.

En la zona 10 habrá un mano a mano para definir el primer lugar. Atlético Regina recibirá a Independiente de Río Colorado desde las 16:00 con el arbitraje de Leandro Gatica. El Albo es 2° con 6 puntos, mientras que el Rojo de Valle Medio (ya clasificado) tiene una unidad más. La posición en el grupo será clave, ya que quien sea líder jugará contra un segundo en 16avos de final y definirá la serie de local.

En la zona 9, Deportivo Beltrán (3) jugará una «final» ante Atlético Chimpay (2). Ambos están obligados a ganar para seguir con vida en el torneo, ya que por ahora Sportsman es líder con 6 puntos (ya jugó todos sus partidos). El duelo está programado para las 18:00 con Lucas Moreira como árbitro.

Por último, en la zona 7, jugarán para completar el calendario. Cruz del Sur (9) y Estudiantes Unidos (13) se medirán desde las 16:00 con Braian Gonet como juez principal. Ambos equipos barilochenses ya aseguraron su pase a la tercera ronda.

Los equipos que ya se clasificaron

Estudiantes Unidos – Tercera Ronda

Cruz del Sur – Tercera Ronda

Independiente (Río Colorado) – Segunda Ronda

San Patricio del Chañar – Tercera Ronda

Los equipos clasificados que jugaron en grupos de cuatro equipos avanzan a la tercera ronda y los que disputaron una zona de tres equipos jugarán la segunda ronda.