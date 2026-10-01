Fullone recorrió el stand de Río Negro en la FIT 2026 y destacó la diversidad de la provincia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recorrió el stand de la provincia de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo (FIT) junto al senador Enzo Fullone. (Foto: Gentileza)

El senador nacional Enzo Fullone acompañó la promoción de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en el predio de La Rural de Buenos Aires. Allí remarcó el valor de estos espacios para mostrar la diversidad geográfica y cultural de la provincia. En su 30ª edición, la FIT reunió destinos, prestadores, empresas, profesionales y público general.

Durante su recorrido por el stand provincial y otros espacios de la exposición, Fullone subrayó que Río Negro cuenta con paisajes y atractivos de nivel internacional que van mucho más allá de los destinos tradicionales. «La provincia tiene mar, cordillera, valles y estepa. Tiene destinos que ya cuentan con reconocimiento nacional e internacional, pero también tiene lugares que muchos argentinos, y hasta muchos rionegrinos, todavía no conocen», afirmó.

«Tenemos paisajes extraordinarios. Tenemos identidad, producción, cultura, experiencias y localidades con muchísimo para aportar a la economía local y regional. El desafío es que cada vez más personas las conozcan y que podamos construir una propuesta donde cada atractivo no compita con el otro, sino que lo complemente«, expresó.

El turismo como puerta de entrada al desarrollo de Río Negro

El senador planteó además que el turismo no puede entenderse como una actividad aislada, sino como parte del sistema productivo, industrial y de servicios de la región. «Un turista que llega a Río Negro por un destino no debería encontrar allí un punto final, sino una puerta de entrada a toda una experiencia provincial. La cordillera puede vincularse con la estepa. Los valles con la costa. La gastronomía con la producción. La naturaleza con la cultura», argumentó.

«Para que una localidad crezca, necesita conectividad, previsibilidad económica, inversión local y un entorno favorable para el trabajo. El turismo es una puerta de entrada que activa el comercio local, el transporte y el desarrollo socioeconómico de cada municipio», explicó.

Para la provincia, estos espacios representan una oportunidad concreta para dar visibilidad a sus paisajes, localidades, experiencias y productos.

«El desafío es avanzar hacia una integración regional de los atractivos, donde cada localidad pueda aportar aquello que la distingue y, al mismo tiempo, beneficiarse de lo que ofrecen las localidades cercanas. No se trata solamente de promocionar cada atractivo por separado, sino de lograr que todos formen parte de una misma propuesta», concluyó Fullone.