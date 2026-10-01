Estudiantes proponen una ley para proteger la Isla 132 de Neuquén

Estudiantes de séptimo grado de la Escuela Primaria 121 «Joaquín V. González» expusieron ante la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura neuquina una propuesta formal para otorgar protección ambiental a la Isla 132.

El proyecto surgió a partir de una investigación escolar que derivó en el planteo de la necesidad de avanzar en herramientas legislativas que preserven el valor ecológico de la Isla 132.

En la reunión, los alumnos estuvieron acompañados por docentes de la institución y detallaron el trabajo de campo que incluyó el análisis del agua y su pH, mediciones de contaminación sonora y estudios del suelo, la flora y la fauna.

La docente Rocío Gómez Pintos explicó que el proyecto nació del debate ciudadano sobre la construcción del Neuquén Arena y evolucionó hacia un planteo integral sobre el cuidado del espacio.

«Nosotros somos esas generaciones futuras de las que tanto se habla y queremos participar en las decisiones que van a definir la ciudad en la que vamos a vivir», expresaron los integrantes del proyecto durante la presentación.

La propuesta estuvo fundamentada en la Constitución Nacional y Provincial, haciendo hincapié en la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana.

La iniciativa generó un respaldo por parte del cuerpo legislativo. El diputado César Gass (JxC-UCR), en su rol de ex presidente de CORDINEU, recordó que la planificación original del sector preveía la intervención de solo 30 de sus 80 hectáreas, destinando el resto a la preservación natural.

Por su parte, la diputada Lorena Parrilli (UxP) remarcó la necesidad de hacer cumplir las instancias de consulta y los estudios de impacto ambiental antes de cualquier modificación en la isla. Tanto Verónica Lichter (PRO-NCN) como la presidenta de la comisión, Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), valoraron el método y abordaje que incluyó análisis de las leyes y de las constituciones Nacional y Provincial.

Reconocimiento a Patagonia Cleaners

Durante la misma sesión, la comisión dio un dictamen unánime para declarar de interés legislativo el trabajo de Patagonia Cleaners. Carolina Kleina Samson, representante de la agrupación, explicó que la iniciativa busca transformar la recolección de residuos durante las caminatas en los espacios naturales en una acción comunitaria periódica.

Tras una exitosa primera experiencia en Parque Norte, el objetivo del grupo es organizar jornadas mensuales en distintos puntos de la ciudad, tejiendo redes con otras entidades como el Rotary Club y grupos de corredores. Además, anticiparon que buscarán sumar a las escuelas en las próximas actividades para arraigar los hábitos de limpieza y cuidado ambiental desde edades tempranas.